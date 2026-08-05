شهردار منطقه ۱۸ از انجام خدمات شهری، فرهنگی و رفاهی این منطقه در ایام اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی با اشاره به تلاش بیوقفه ۲۰۰ نفر از نیروهای اجرایی و کارگری کاروان اعزامی به مرز مهران اظهار داشت: عملیات پاکسازی و جمعآوری پسماند با بهرهگیری از ۱۵ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین بهصورت مستمر انجام شد؛ بهگونهای که میزان پسماند جمعآوریشده از میانگین روزانه ۱۰ تن آغاز و در برخی روزها به بیش از ۲۰ تن رسید.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، محدوده فعالیت کاروان خدامالحسین شهرداری منطقه ۱۸ از پل زائر تا پاسگاه بهرامآباد تعیین شده بود، اما با توجه به افزایش حجم حضور زائران و نیاز به پشتیبانی بیشتر، این محدوده تا میدان اربعین توسعه یافت.
شهردار منطقه ۱۸ ادامه داد: برای حفظ پاکیزگی مسیر تردد زائران، ۳۵ مخزن ۱۱۰۰ لیتری و ۵۰ مخزن ۲۴۰ لیتری در نقاط مختلف جانمایی شد و عملیات رفتوروب و جمعآوری پسماند تا دو روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت و پس از آن محدوده به شهرداری مهران تحویل میشود.
میزبانی از حدود ۴۰۰ هزار زائر در موکب میدان پرچم
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح خدمات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی مدیریت شهری منطقه ۱۸ در مرز مهران گفت: موکب فرهنگی و خدماتی منطقه برای دومین سال متوالی در میدان پرچم شهر مهران برپا شد و با فراهم کردن امکانات رفاهی و فرهنگی، روزانه میزبان هزاران زائر اباعبدالله الحسین (ع) بود.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری منطقه تمام ظرفیت خود را برای خدمترسانی شایسته به زائران به کار گرفته است، افزود: برآوردها نشان میدهد این موکب در مجموع به حدود ۴۰۰ هزار زائر خدمات ارائه کرده و فعالیت آن تا دو روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت.
شهردار منطقه ۱۸ خاطرنشان کرد: توزیع ۲۰۰ هزار بطری آب معدنی و شربت، ۳۰ تن هندوانه، هزاران پرس صبحانه، ۵ هزار پرچم، ۱۵ هزار کلاه آفتابگیر، ۴۰ هزار پیکسل و ۱۵ هزار پوستر با محوریت شهید امت و رهبری فرزانه انقلاب، تنها بخشی از خدمات فرهنگی و رفاهی ارائهشده در این موکب است.
اجرای طرح نذر پاکیزگی و جمعآوری ۴۰ تن پسماند در آیین جاماندگان اربعین
محمدی همچنین به حضور فعال شهرداری منطقه ۱۸ در آیین جاماندگان اربعین حسینی در تهران اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری منطقه همگام با سایر مناطق شهرداری تهران، با بسیج نیروهای خدمات شهری، مدیریت پسماند و فضای سبز، ضمن ترویج فرهنگ «نذر پاکیزگی»، موفق به جمعآوری ۴۰ تن پسماند در مسیر برگزاری این مراسم شد.
وی افزود: از نخستین ساعات بامداد روز اربعین، ۲۵۰ نفر از عوامل اجرایی و کارگری در محدوده پل سیمان تا چهارراه چشمهعلی مستقر شدند و همزمان با استقرار ۱۲۰ مخزن ۲۴۰ لیتری در فواصل مناسب، عملیات رفتوروب، پاکسازی و مدیریت پسماند را تا پایان مراسم بهصورت مستمر انجام دادند.
شهردار منطقه ۱۸ در پایان تصریح کرد: استقرار بهموقع ماشینآلات و نیروهای اجرایی، اجرای برنامه «نذر پاکیزگی» برای دومین سال متوالی، پاکسازی مستمر مسیر، رضایتمندی زائران از کیفیت خدمات ارائهشده در این رویداد بزرگ معنوی را به همراه داشت.