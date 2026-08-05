باشگاه خبرنگاران جوان - نبی اله یزدی در این نشست که با رویکرد هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان تشکیل شد، موضوعات کلیدی از جمله فرآیند تکمیل پاسخ استعلامات قانونی و نحوه واگذاری اراضی ملی مورد نیاز پروژه با دقت نظر مدیران و کارشناسان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

او ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک منطقه ویژه اقتصادی برای توسعه اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در شرق استان، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های متولی جهت تسریع در فرآیندهای اداری برای تکمیل سریع‌تر استعلامات و صدور مجوزهای لازم شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، تعامل حداکثری میان نهادهای اجرایی جهت عبور از چالش‌های حقوقی و فنی را ضروری دانست.

او خاطرنشان کرد: پروژه منطقه ویژه اقتصادی فسا به‌عنوان یکی از طرح‌های پیشران توسعه اقتصادی استان فارس مطرح است که اجرایی شدن آن می‌تواند علاوه بر شکوفایی صنعتی، بستری مناسب برای ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی منطقه فراهم آورد.

در پایان راهکارهای اجرایی برای تسریع در روند پاسخگویی به استعلامات و رفع چالش‌های موجود مصوب و ابلاغ شد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس