استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با وجود اینکه چهار تا پنج ماه هیچ منابع مالی جدیدی به استان تزریق نشده، حتی یک پروژه عمرانی تعطیل نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، در آیین افتتاح بخشی از کریدور محور شمال به جنوب با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت منابع مالی، تأکید کرد: با وجود اینکه چهار تا پنج ماه هیچ منابع مالی جدیدی به استان تزریق نشده، حتی یک پروژه عمرانی تعطیل نشد. این اتفاق حاصل تدبیر، تلاش شبانه‌روزی مدیران، همراهی پیمانکاران و استفاده از ظرفیت نیروهای بومی استان است.

وی با قدردانی از پیمانکاران و مدیران اجرایی افزود: امروز پروژه‌های عمرانی در سخت‌ترین شرایط در حال پیشرفت است و این نشان می‌دهد نظام و دولت برای توسعه و آبادانی سیستان و بلوچستان مصمم هستند.

 

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منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: پروژه عمرانی ، استانداری
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