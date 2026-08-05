فرمانده‌ ‌انتظامی‌ ‌کرج‌ ‌از ‌نجات‌ ‌جان‌ ‌یک‌ ‌دختر ‌۱۸ ساله‌ ‌خبر ‌داد ‌که‌ ‌با ‌حضور ‌به‌ ‌موقع‌ ‌مأموران‌ ‌از ‌تصمیم‌ ‌به‌ ‌خودکشی‌ ‌منصرف‌ ‌شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، سرهنگ پیمان گودرزی گفت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰مبنی بر حضور دختر جوانی روی یکی از پل‌های عابرپیاده و قصد وی برای خودکشی، بلافاصله تیمی از مأموران کلانتری۱۳باهنر به همراه سر کلانتر دوم در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور به موقع پلیس، این دختر ۱۸ ساله که بر اثر فشارهای روحی و مشکلات شخصی دست به این اقدام زده بود، روی پل مشاهده و افسر پلیس با برقراری ارتباط چهره به چهره و با استفاده از تکنیک‌های روانشناسی و دعوت به آرامش، پس از حدود ۵۰ دقیقه گفت‌وگوی مستمر و تأکید بر ارزش زندگی و حمایت‌های اجتماعی، موفق شد وی را از تصمیم خود منصرف کرده و به آغوش خانواده بازگرداند.

گودرزی ضمن قدردانی از هوشیاری شهروندان در اطلاع به موقع به پلیس، از خانواده ها خواست تا با نظارت بیشتر بر رفتار و روحیات فرزندان خود و استفاده از خدمات مشاوره‌ای، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.

وی تأکید کرد: همواره مراکز مشاوره کلانتری‌ها آماده ارائه خدمات رایگان به شهروندان عزیز هستند.