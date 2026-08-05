باشگاه خبرنگاران جوان - در رویدادی که پیوند عمیق میان هنر عکاسی و آیین‌های سترگ عاشورایی را به نمایش می‌گذارد، نمایشگاه تخصصی عکس‌های دیجیتالی تعزیه استان فارس با تمرکز بر آیین‌های نمایشی و باستانی خطه لامرد و وراوی، با حضور مدیران ارشد فرهنگی استان و جمعی از نخبگان هنری، به طور رسمی در کتابخانه ملی شیراز افتتاح شد.

این رویداد هنری که با سیاست‌گذاری راهبردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و هم‌افزایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور و انجمن عکاسان فارس به ثمر نشسته، حاصل ماه‌ها تلاش مستمر است.

در این نمایشگاه، ۴۴ اثر برگزیده و فاخر از ۱۳ عکاس صاحب‌سبک استان؛ محمدرضا امین‌صفایی، شهربانو ثابت‌سروستانی، ادیب حدائق، حمید حساس، محمد دولتشاه، محمدرضا عاطفی، علیرضا عباسی، صادق علوی، رقیه قربانی، داریوش مسیح‌نژاد، لیلی نوروزی، آرزو قربانی و فریبا ساعدی به روی صفحات نمایشی دیوار رفته است. آثاری که هر یک، روایتی از همدلی، وحدت و تعظیم در برابر مکتب انسان‌ساز عاشورا را با زبانی صامت، اما نافذ فریاد می‌زنند.

در آیین گشایش این نمایشگاه که با حضور دکتر مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، سولماز دهقانی، معاون هنری و سینمایی، جمشید رضایی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای، صمد خدادوست، رئیس گروه امور سینمایی و دکتر جمال کامیاب، معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور برگزار شد، ابعاد تازه‌ای از ضرورت پاسداشت این میراث معنوی تبیین شد.

هنر در دمای آتش، حماسه عکاسان در لامرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، در بازدید از این مجموعه فاخر، ضمن ستایش از سخت‌کوشی هنرمندان، تصریح کرد: آنچه امروز در قاب تصاویر می‌بینیم، فراتر از ثبت یک رویداد است. هنرمندان انجمن عکاسان فارس با ایستادگی در دمای طاقت‌فرسای ۵۰ تا ۶۰ درجه مناطق جنوبی، جان‌مایه عشق و ایثار در تعزیه لامرد و وراوی را ثبت کردند. این عکاسان، با تحمل شرایط سخت، راوی بی‌بدیل هنر و ارادت شدند.

مهدی رنجبر با اشاره به پیوند عمیق شخصی و خانوادگی خود با این آیین مذهبی افزود: بیش از پنج دهه است که خانواده من در این مراسم تعزیه‌خوانی نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ مکانی که همواره میعادگاه توسل و شفا برای دردمندان و ارادتمندان بوده است.

به سوی ثبت جهانی؛ آیین خودجوش مردم جنوب

او با تأکید بر ظرفیت این آیین در مقیاس‌های بین‌المللی اظهار داشت: مراسم تعزیه‌خوانی لامرد با رعایت تمامی ظرایف و دقیق‌ترین جزئیات نمایشی، به‌صورت کاملاً خودجوش و مردمی اجرا می‌شود. مشارکت عمومی مردم این خطه و همدلی مثال‌زدنی‌شان در تأمین هزینه‌های اجرایی، این آیین را به یک سرمایه ملی تبدیل کرده است. در همین راستا، سیاست‌گذاری‌ها معطوف به ثبت جهانی آن شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس در تبیین اهداف برگزاری این نمایشگاه تأکید کرد: ثبت تصاویر هنری از آیین‌های مذهبی، یکی از قدرتمندترین ابزار‌ها برای تقویت سرمایه اجتماعی و استحکام هویت مذهبی است. این نمایشگاه، پلی میان نسل‌هاست تا نوجوانان و جوانان با عمق فلسفه عاشورا و هنر تعزیه‌خوانی آشنا شوند. در حقیقت، هنر عکاسی در اینجا به یک ابزار هویت‌بخش تبدیل شده است.

نقشه راه انجمن عکاسان در توسعه و تداوم

رنجبر، با وعده حمایت‌های ساختارمند از جامعه هنری گفت: با تثبیت ارکان جدید انجمن عکاسان فارس، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و تور‌های عکاسی شهری و برون‌شهری در دستور کار قرار گرفته است و ما این آمادگی را داریم تا با مشارکت نهاد‌های دولتی و خصوصی، از ظرفیت بی‌نظیر این قشر در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شویم.

او گفت: به‌زودی، نخستین پروژه مشترک با محوریت حفظ محیط‌زیست و با همکاری سازمان مربوطه کلید خواهد خورد که نشان‌دهنده پویایی و حضور فعال این انجمن در تمامی عرصه‌های کلان استان است.