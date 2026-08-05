باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: گواهی صرفهجویی آب در ادامه برنامههای وزارت نیرو در دوره جدید برای ساماندهی فضای کسبوکار آب و ارتقای بهرهوری آب دنبال میشود.
او افزود: به همین منظور طرحی با عنوان «استقرار بازار بهرهوری آب» آماده شده است. پیش از این نیز اطلاعرسانیهای عمومی درباره این بازار انجام شده و سازوکار آن برای بررسیهای کارشناسی و اطلاعرسانی عمومی در اختیار مردم و رسانهها قرار گرفته است.
بزرگزاده ادامه داد: سازوکار این طرح به این صورت است که افرادی که پروژههای افزایش بهرهوری آب و صرفهجویی را اجرا کنند، میتوانند با دریافت گواهیهای صرفهجویی آب و عرضه آنها در بورس، از مزایای این اقدام برای تأمین مالی پروژههای خود بهرهمند شوند.
سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه این اقدام میتواند نقش مؤثری در توسعه بهرهوری منابع آب داشته باشد، اظهار کرد: اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و خوشبختانه قانونگذار نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ احکام مربوط به آن را پیشبینی کرده است.
او تصریح کرد: در حال حاضر آییننامههای اجرایی این طرح در دولت در حال تنظیم است و امیدواریم طی یک ماه آینده این مسیر پیش برود، تا نیمه سال نهایی شود و بتوانیم بازار بهرهوری آب را در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ فعال کنیم.