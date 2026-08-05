کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار نامه‌ای، زمان و جزئیات برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های فوتسال ۲۰۲۷ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال زمان برگزاری رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال آسیا را اعلام کرد. بر این اساس، مسابقات از ۶ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۷ (۱۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۶) به صورت متمرکز و در دو گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد.
 
در این دوره، قهرمان لیگ‌های کشور‌های افغانستان، اندونزی، ایران، عراق، ژاپن، تایلند، ازبکستان و ویتنام که بر اساس رده‌بندی جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ سهمیه حضور را به دست آورده‌اند، به رقابت خواهند پرداخت. میزبان مسابقات هنوز از سوی AFC معرفی نشده است.
برچسب ها: کنفدراسیون آسیا ، فوتبال
خبرهای مرتبط
بررسی حق پخش رسانه‌ای در نشست کمیته بازاریابی کنفدراسیون فوتبال آسیا
تکرار/
اعلام برنامه کامل رقابتهای قهرمانی زیر14 سال آسیا
نماینده کفدراسیون فوتبال آسیا در راه ایران/ بازدید از روند پروژه گل و اکادمی فوتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
داور لندنی برای رسیدگی به پرونده بیرانوند انتخاب شده است
پرسپولیس پرونده مفتوحی در نقل و انتقالات ندارد
دونده کرمانی با ۲ رکورد شکنی برترین ورزشکار جام شد
جنگ تارتار با جاسوس‌های رختکن
پشت پرده غیبت یاغی جدید فوتبال در بازی‌های دوستانه
احتمال دوری چند هفته‌ای بازیکن مجارستانی پرسپولیس
توافق تهران و باکو برای توسعه همکاری‌های ورزشی
پایان شایعات؛ وینیسیوس در رئال ماندگار شد
حضور بازیکنان آکادمی پرسپولیس در تمرینات تیم بزرگسالان
از خروج مالدینی تا بازگشت دستیار سابق قلعه‌نویی به ایتالیا
آخرین اخبار
تور جهانی تنیس صربستان؛ یزدانی به نیمه‌نهایی رسید
مذاکره استقلال برای تمدید قرارداد آدان
اضافه شدن بازیکنان امید پرسپولیس به تمرینات تیم بزرگسالان
پیاتزا به تهران رسید؛ رقابت ۲۸ بازیکن برای حضور در فهرست نهایی
توافق تهران و باکو برای توسعه همکاری‌های ورزشی
از خروج مالدینی تا بازگشت دستیار سابق قلعه‌نویی به ایتالیا
سفر دیپلماتیک دنیامالی به باکو
جنگ تارتار با جاسوس‌های رختکن
پایان شایعات؛ وینیسیوس در رئال ماندگار شد
پرسپولیس پرونده مفتوحی در نقل و انتقالات ندارد
داور لندنی برای رسیدگی به پرونده بیرانوند انتخاب شده است
دونده کرمانی با ۲ رکورد شکنی برترین ورزشکار جام شد
احتمال دوری چند هفته‌ای بازیکن مجارستانی پرسپولیس
پشت پرده غیبت یاغی جدید فوتبال در بازی‌های دوستانه
حضور بازیکنان آکادمی پرسپولیس در تمرینات تیم بزرگسالان
با تصمیم فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری؛ رکورد‌های جهانی یوسفی و نصیری حفظ شد
نارضایتی بختیاری زاده از آمادگی کاپیتان استقلال
استقلال بازی دوستانه دیگری نخواهد داشت
جزئیاتی جدید از انتقال دو بازیکن به استقلال
استقلال با سه گل، استقلال خوزستان را بدرقه کرد