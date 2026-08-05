اعضای باند اجاره مسکن از طریق بنگاه املاک صوری با ۱۶ میلیارد تومان کلاهبرداری از شهروندان در رشت شناسایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن‌قلب، فرمانده انتظامی رشت گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر کلاهبرداری از طریق اجاره منزل مسکونی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او به شگرد این باند ۳ نفره اشاره کرد و افزود: متهمان با اجاره یک واحد مسکونی و راه‌اندازی یک دفتر املاک ظاهری، اقدام به درج آگهی در یک پلتفرم کرده و با استفاده از اجاره‌نامه‌های دستنویس و جعلی، یک واحد را به بیش از ۱۱ نفر اجاره داده و مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.

فرمانده انتظامی رشت تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی توسط مأموران، عامل اصلی این باند در مخفیگاهش دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد و ۲ نفر دیگر از همدستانش تحت پیگرد و تعقیب قانون هستند.

سرهنگ روشن‌قلب ضمن توصیه به شهروندان برای انجام معاملات در دفاتر املاک دارای مجوز رسمی و استعلام مدارک مالکیت گفت: اعتماد بیجا به افراد ناشناس و نبود استعلام‌های قانونی، زمینه‌ساز بروز جرائم مالی سنگین است.

او همچنین تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان