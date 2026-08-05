باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با حضور در ایستگاه تحقیقات زرقان، از روند تولید و برداشت هستههای بذری ارقام گندم نان و توان پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در زمینه تولید بذرهای گواهیشده و معرفی ارقام جدید بازدید کرد.
در این بازدید، روند برداشت هستههای بذری پرورش یک و دو ارقام گندم نان و مراحل تولید بذر گواهیشده مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان مرکز آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه اصلاح و معرفی ارقام جدید را تشریح کردند.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، با تشریح فرآیند تولید هستههای بذری گفت: تولید بذر گواهیشده فرآیندی علمی و دقیق است که از آزمایشها و ارزیابیهای پژوهشی آغاز میشود و پس از طی مراحل مختلف تکثیر، به تولید بذری با خلوص ژنتیکی بالا برای استفاده کشاورزان میرسد.
ابوالفتح مرادی با تأکید بر اهمیت خلوص ژنتیکی بذر افزود: خلوص بذر مهمترین سرمایه در تولید ارقام اصلاحشده است و حفظ آن نیازمند رعایت دقیق دستورالعملهای پژوهشی و نظارت مستمر در تمام مراحل تولید است.
مرادی با اشاره به ظرفیت علمی مرکز تحقیقات استان اظهار کرد: محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس طی سه سال گذشته در اصلاح و معرفی ۷۷ رقم گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی کشور مشارکت داشتهاند که بخش قابل توجهی از این ارقام وارد چرخه تولید و سبد بذری کشور شده است.
رئیس ایستگاه تحقیقات زرقان نیز با اشاره به پیچیدگی فعالیتهای پژوهشی در این مزارع گفت: مدیریت یک مزرعه تحقیقاتی بهمراتب پیچیدهتر از مزارع تولیدی است و هر قطعه آزمایشی باید با دقت علمی، ثبت مستمر دادهها و مراقبتهای تخصصی مدیریت شود.
محمدعلی رستمی، افزود: حجم عملیات و حساسیت کار در مزارع تحقیقاتی چندین برابر یک مزرعه معمولی است و کوچکترین خطا میتواند بر نتایج پژوهش و فرآیند تولید بذر تأثیر بگذارد.
در ادامه این بازدید، مراحل تولید و تکثیر هستههای بذری ارقام گندم نان ویژه اقلیمهای معتدل و سرد و همچنین نقش ایستگاه تحقیقات زرقان در معرفی ارقام جدید سازگار با شرایط اقلیمی فارس و کشور بررسی شد.
این ارقام با مشارکت مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تولید میشوند و پس از طی مراحل ارزیابی، برای توسعه کشت در اختیار بخش اجرا و کشاورزان قرار میگیرند.
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با تکیه بر ظرفیت محققان، اعضای هیئت علمی و ایستگاههای تحقیقاتی، یکی از مراکز فعال کشور در حوزه اصلاح نباتات و تولید هستههای بذری است و توسعه ارقام سازگار و پربازده، افزایش بهرهوری تولید و کمک به تأمین امنیت غذایی را دنبال میکند.