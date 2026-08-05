باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آگاه فاش کردند که وزارت جنگ آمریکا در حال کار بر روی تدوین یک استراتژی هستهای جدید برای آمادگی در برابر سناریوهای احتمالی جنگ با روسیه و چین است.
طبق گزارش انبیسی نیوز، این استراتژی تحت نظارت البریج کلبی، مدیر ارشد سیاستگذاری وزارت جنگ، قرار دارد که طرح او بر استفاده بالقوه از سلاحهای هستهای تاکتیکی کوتاهبرد در صورت وقوع درگیری منطقهای متمرکز است.
استراتژی جدید کلبی، دستورالعملهای سیاست هستهای آمریکا که دههها پابرجا بودهاند را به چالش میکشد و انتظار میرود او چهارشنبه آینده در یک رویداد نظامی در نبراسکا شرکت کند تا رهبران نظامی را در جریان دیدگاه جدید خود قرار دهد و همچنین بازدید ویژهای از فرماندهی استراتژیک آمریکا، که مسئول نیروهای هستهای، از جمله موشکهای زمینی، بمبافکنهای استراتژیک و زیردریاییهای هستهای است، داشته باشد.
بر اساس این طرح جدید، گمان میرود که گزینههای واکنش هستهای موجود برای رئیسجمهور آمریکا در مواقع بحرانی بهروزرسانی خواهد شد، با هدف دستیابی به تعادلی ظریف بین جلوگیری از تبدیل جنگ متعارف به جنگ هستهای و در عین حال جلوگیری از سوءاستفاده دشمن از هرگونه شکاف در واکنش آمریکا.
پنتاگون هشدار داده بود که آمریکا همزمان با دو رقیب اصلی هستهای، یعنی روسیه و چین، روبهرو است و این به دلیل پیچیدگی چشمانداز امنیت جهانی و تعدد تهدیداتی است که نیازمند استراتژیهای انعطافپذیر و متنوع است.
منبع: ار تی