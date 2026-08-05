باشگاه خبرنگاران جوان- مهران احمدی بلوطکی مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی خوزستان گفت: یک دستگاه خودروی ساینا با یک دستگاه پژو پارس صبح امروز در محور اهواز–شوش ۲ کیلومتر پس از منطقه الباجی، به شدت با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: در این حادثه مرگبار، ۲ نفر جان باختند و ۶ نفر دیگر مصدوم شدند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی خوزستان گفت: این سانحه در ساعت ۰۶:۰۶ به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله نزدیک‌ترین تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: نیرو‌های امدادی پس از حضور در صحنه، ضمن ارزیابی سریع وضعیت مصدومان، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را آغاز کردند و عملیات نجات و انتقال آسیب‌دیدگان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند.

احمدی بلوطکی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش اورژانس، در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که شامل ۲ خانم چهار و ۳۵ ساله و چهار آقا با سنین ۴۰، ۳۶، چهار سال و یک فرد با سن نامشخص هستند.

به گفته وی همچنین یک خانم ۲۲ ساله و یک کودک چهار ساله به دلیل شدت جراحات وارده در این سانحه جان خود را از دست دادند.