رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از عبور میزان خرید گندم از کشاورزان استان از مرز ۲۰۷ هزار تن خبر داد و گفت: روند خرید تضمینی گندم در استان همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - شهرام شفیعی اظهار کرد: تا پایان روز ۱۴ مردادماه، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان آذربایجان شرقی به بیش از ۲۰۰ هزار تن رسیده و با احتساب ۷ هزار و ۲۰۰ تن خرید بذری گندم، مجموع خرید گندم استان از مرز ۲۰۷ هزار تن عبور کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ارزش گندم خریداری‌شده از کشاورزان استان را تاکنون بیش از ۹۳ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مطالبات گندمکاران بر اساس زمان تحویل محصول و پس از تکمیل فرآیند‌های قانونی، به‌صورت مستمر و مرحله‌ای در حال پرداخت است و این روند تا تسویه کامل ادامه خواهد داشت.

شفیعی در پایان از کشاورزانی که هنوز محصول خود را تحویل مراکز خرید نداده‌اند خواست با رعایت زمان‌بندی اعلام‌شده، گندم تولیدی خود را در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز خرید تحویل دهند تا فرآیند خرید و پرداخت مطالبات آنان بدون وقفه انجام شود.

منبع:جهاد کشاورزی