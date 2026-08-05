باشگاه خبرنگاران جوان - سید مجتبی علوی دبیر ستاد اربعین استان فارس با اشاره به افزایش موج برگشت زائران به کشور و استان پس از شرکت در مراسم اربعین حسینی (ع) گفت: مواکب استان تا سه روز پس از اربعین و بازگشت آخرین گروه از زائران اربعینی به فعالیت خود و خدمات رسانی به زائران ادامه می‌دهند.

دبیر ستاد اربعین استان افزود: با توجه به این‌که زائران پس از شرکت در مراسم پیاده روی اربعین و پیمودن مسیر طولانی از کربلا و نجف تا مرز شلمچه با اتومبیل، معمولا در راه بازگشت خسته هستند که همین خستگی و بعضا خواب آلودگی رانندگان از عوامل اصلی بروز تصادف و حوادث رانندگی است و بنا به توصیه کارشناسان راهنمایی و رانندگی حداقل ربع ساعت استراحت پس از هر دو ساعت رانندگی ضروری است، از زائران محترم مخصوصا زائرانی که با اتومبیل شخصی خود به مرز سفر کرده‌اند خواست برای برگشت عجله‌ای نداشته باشند و پس از ورود به ایران در موکب‌های مستقر در مرز شلمچه و مسیر‌های برگشت که امکانات لازم جهت پذیرایی و استراحت زائران را نیز فراهم نموده‌اند، استراحت نموده و سپس به مسیر خود ادامه دهند.

مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی و رفاهی زائرین استانداری در پایان گفت: مواکب بهداشتی و درمانی نیز در مرز شلمچه و مسیر مستقر هستند تا در صورت نیاز، به درمان زائران عزیز بپردازند؛ بنابراین اگر زائران در خود احساس کسالت و یا بیماری دارند میتوانند به این مواکب و مراکز درمانی مراجعه نمایند و با توجه به ثبت نام در سامانه سماح و انجام بیمه، به صورت رایگان تا تعهدات داده شده در بیمه نامه به درمان خود بپردازند.

منبع: استانداری فارس