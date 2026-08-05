باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صباح النعمان مقام ارشد نظامی عراق با اشاره به سفرهای منطقه‌ای نخست‌وزیر و تبادل اطلاعاتی با کشورهای همسایه، هشدار داد: بقایای گروه تروریستی داعش همچنان از تنش‌های منطقه‌ای تغذیه می‌کنند و هرگونه بی‌ثباتی در اطراف عراق، تهدیدی مستقیم برای امنیت کل منطقه خواهد بود.

صباح النعمان، با انتشار یادداشتی با اشاره به دیپلماسی فعال و رایزنی‌های اخیر علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق با پایتخت‌های منطقه، تاکید کرد: مفهوم استراتژیک ثبات منطقه از بغداد آغاز می‌شود، یک شعار سیاسی نیست بلکه واقعیتی است که با فداکاری و خون جان‌باختگان این کشور به اثبات رسیده است.

وی تصریح کرد: زمانی که دنیا با جانکاه‌ترین موج تروریسم روبه‌رو شد، نیروهای مسلح عراق با ایستادگی در مرزها و نبردهای سنگین شهری و بیابانی، مانع از نفوذ غده سرطانی داعش به کشورهای همجوار و منطقه شدند و هزینه‌های سنگین انسانی و مادی آن را به جان خریدند.

النعمان افزود: حکومت عراق این فداکاری‌ها را به یک دکترین امنیتی مدرن تبدیل کرده است به گونه ای که این کشور امروز نیز تکیه‌گاه اصلی برای جلوگیری از هرگونه تهدید یا هجمه‌ای است که امنیت همسایگانش را به خطر اندازد.

وی در این یادداشت تصریح کرد: با این حال، نگاه برنامه دولت فعلی برای تثبیت ثبات، از مفهوم سنتی امنیت فراتر می‌رود زیرا فرمانده کل دریافته است که امنیت پایدار تنها با تحقق «امنیت اقتصادیِ» همگام و موازی کامل می‌شود.

از همین رو، مشارکت‌های اقتصادی، گردش مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی و رفت‌وآمدهای پیوسته با همسایگان، شریان‌های واقعی و حیات‌بخشی هستند که هماهنگی‌های امنیتی را تغذیه می‌کنند و مرزها را از نقاط بیم و بی‌اعتمادی، به عرصه‌هایی برای هم‌افزایی و شکوفایی برای همگان تبدیل می‌سازند.

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح در عین حال نسبت به خطرات بقایای داعش هشدار داد و گفت: خطر گروه تروریستی داعش هنوز به طور کامل پایان نیافته و این جریان گمراه همواره از شکاف‌ها، اختلافات منطقه‌ای و درگیری‌های جانبی تغذیه می‌کند ضمن آنکه هرگونه تزلزل در امنیت منطقه، فضایی حیاتی برای بازسازی سازماندهی تروریست‌ها فراهم می‌سازد.

وی تاکید کرد: پیام پایدار نیروهای مسلح عراق وجود عراقی قوی و مستقر، ضامن امنیت تمامی همسایگان است و هر خطری که سرزمین ما را تهدید کند، اثر مستقیمش بر همگان منعکس خواهد شد. از این رو، تحکیم پیوندهای مشارکت و هم‌افزایی در تلاش‌های اطلاعاتی، تنها راه ما برای بستن مسیر بر روی کسانی است که پس از سال‌ها سختی، به دنبال سوءاستفاده از سایه دلپذیر ثبات هستند.

النعمان خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح عراق، با هوشیاری و تلاش برای صلح با شرکا و مشت آهنین بر سر تروریسم باقی خواهند ماند تا عراق همان‌گونه که همواره بوده است، وزنه تعادل در منطقه، سرآمد اندیشه و فکر و قلب تپنده امنیت برای تمامی همسایگان خود باشد.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)