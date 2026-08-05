فرمانده انتظامی مراغه از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۳۲ راس گوساله قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - سرهنگ توحیدفارسی اظهار داشت:ماموران پلیس آگاهی مراغه حین گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران با هماهنگی مراجع قضایی و اداره تعزیرات و دامپزشکی در بازرسی از کامیون مذکور تعداد ۳۲ راس گوساله قاچاق که طبق نظر کارشناسان ارزش آن ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است را کشف کردند.

سرهنگ فارسی با بیان اینکه یک نفر در این خصوص دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد تصریح کرد: تلاش پلیس برای مبارزه با قاچاقچیان و اخلال‌گران اقتصادی با قوت ادامه داشته و در راستای وظایف ذاتی خود تلاش‌های شبانه‌روزی را برای افزایش احساس امنیت در جامعه انجام می‌دهند و لازم است مردم نیز در این زمینه همکاری داشته باشند.