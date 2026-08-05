افزایش بی سابقه سرقت سوخت در انگلیس + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ارزش سوختهای سرقتشده در انگلیس از زمان افزایش قیمتها ۴۸ درصد رشد کرده و به طور میانگین روزانه به حدود ۲۰۰ هزار پوند رسیده است. در پی افزایش این سرقتها، پلیس گلاسترشایر با همکاری شبکه ۵ تلویزیون انگلیس گزارشی از عملیات تعقیب سارقان منتشر کرد تا ضمن نمایش اقدامات خود، به مجرمان هشدار دهد. در یکی از این حوادث، سارقان پس از سوختگیری بدون پرداخت هزینه متواری شدند و یکی از کارکنان جایگاه سوخت را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در ادامه این عملیات، پلیس به چند حادثه دیگر از جمله حمله به یک مأمور و فرار سارقان با خودروی سرقتی رسیدگی کرد. نیروهای پلیس با استفاده از بالگرد، دوربینهای حرارتی، سلاح تیزر و سگهای پلیس به تعقیب متهمان پرداختند. همزمان گزارشها نشان میدهد سرقت سوخت از باک خودروها و مخازن سوخت کشاورزان نیز به شدت افزایش یافته و تنها در ماههای آوریل و مه، حدود سه و نیم برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است.