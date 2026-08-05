شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از جاده خاکی روستای لله لو از توابع شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است جاده خاکی خانه بهداشت تردد اهالی روستای لله لو از توابع شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است و آسفالت ریزی آن به صورت نیمه کاره رها شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد 

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام با وجود اینکه پیاده رو‌ها و معابر روستای لله لو از توابع شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی سنگفرش یا آسفالت ریزی شده ولی متاسفانه جلوی خانه بهداشت روستا با اینکه خاک برداری هم انجام گرفته و همچنان بلا تکلیف رها شده است و هیچ گونه سنگ فرش یا کف پوشی برای سهولت تردد اهالی این روستا صورت نگرفته است. از سوی دیگر رشد علف‌های هرز محلی برای تجمع سگ‌های ولگرد هست وهمچنین ورودی آرامستان روستا ازاین قسمت می‌باشد لذا خواهشمند است دراین مورد اقدامات شایسته‌ای از طرف دهیاری انجام گیرد.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان شرقی

گلایه اهالی روستای لله لو از جاده خاکی خانه بهداشت

گلایه اهالی روستای لله لو از جاده خاکی خانه بهداشت

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برچسب ها: آسفالت خاکی ، راه و شهرسازی ، خانه بهداشت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
یکی از اهالی روستا
۲۲:۱۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
متاسفانه دهیار روستا سلیقه ای عمل می کند فقط محله وکوچه ی افراد خاص را سنگفرش یا آسفالت ریزی می کند بقیه مهم نیستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
سلام منطقه روستایی نیسیان درمنطقه مرکزی شهرستان اردستان اصفهان قرار گرفته ومدت بود که از آب شرب بهره مند نمی باشند وساکنین از آب قنات وچاه جهت شرب استفاده نموده که ازنظر بهداشتی مناسب نیست درحال حاضر چند سالی هست که پروژ ه آبرسانی تصفیه استانی درحال احرا می باشد ولی تاکنون مورد بهر ه برداری قرار نگرفته لطفا دراین زمینه رسیدگی وپی گیری بعمل آید
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