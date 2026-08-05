باشگاه خبرنگاران جوان - سید علیرضا آل‌داود، کارشناس رسانه درباره برگزاری مراسم اربعین گفت: اربعین به عنوان یک واقعه اثرگذار و تمدن‌ساز برای ما و تهدید جدی برای جنگ تمدنی غرب به حساب می‌آید. در واقع، اربعین یک واقعه تمدن‌ساز برای ایجاد یک تمدن نوین اسلامی و ظهور است. ما نسبت به این واقعه غیرت و توجه ویژه‌ای داریم؛ بخصوص امسال که رژیم تروریست آمریکا و صهیونیست با همراهی برخی از متحدانشان در منطقه، جنگ دوم را به ما تحمیل کرد، که سبب به شهادت رسیدن رهبر انقلاب، فرماندهان و جمعی مردم شد.

آل‌داود با اشاره به تشییع گسترده قائد شهیدمان در کشور عراق توضیح داد: دشمن همیشه از تکنیک رسانه‌ای بایکوت یا کوچک‌نمایی و شبهه‌سازی و مراسم‌هراسی استفاده می‌کند امسال نیز بار این موضوع را به دوشِ سلطنت‌طلبان مفلوک و منافق انداختند و شایعاتی نظیر بیماری گسترده، ناامنی از جهت حرکتِ خبیثانه آمریکایی‌ها در بمباران مرز شلمچه و... راه انداختند.