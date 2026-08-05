باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - علی زینالی از خدمت‌رسانی ۱۰ روزه موکب گروه جهادی شهید عبدالهی در مرز بین‌المللی تمرچین به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت:موکب گروه جهادی شهید عبدالهی بسیج دانشجویی شهرستان جلفا از پنجم تا چهاردهم مردادماه در مرز تمرچین مستقر بود و در این مدت با ارائه خدمات فرهنگی، مذهبی و رفاهی از زائران اربعین حسینی استقبال و پذیرایی کرد.

وی افزود: بخش عمده زائرانی که از خدمات این موکب بهره‌مند شدند، از کشور‌های ترکیه، ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان بودند و خادمان موکب تلاش کردند تا با فراهم کردن امکانات لازم بخشی از نیاز‌های آنان را در مسیر زیارت برطرف کنند.

مسئول گروه جهادی شهید عبدالهی بسیج دانشجویی شهرستان جلفا ادامه داد: در این موکب علاوه بر پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نیز اجرا شد که از جمله آن می‌توان به اقامه نماز جماعت، پاسخگویی به مسائل شرعی، توزیع اقلام فرهنگی و ترویج فرهنگ اربعین و معارف اهل‌بیت (ع) اشاره کرد.

زینالی با قدردانی از جهادگران و خادمان این موکب گفت: این حرکت جهادی با مشارکت نیرو‌های بسیج دانشجویی و داوطلبان انجام شد و امیدواریم در سال‌های آینده نیز بتوانیم با توان بیشتری در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.