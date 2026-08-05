رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش و فرمانده پایگاه شکاری شهید فکوری تبریز با خانواده شهیدان اکبر احمدی و علی مهدی زاده در مراغه دیدار و گفتگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام رسول بنیادی در دیدار با خانواده های شهدا در مراغه گفت: برخلاف تصور استکبار جهانی در تجاوز اخیر دشمن آمریکایی _ صهیونیستی به کشورمان جوانان دهه هفتادی و هشتادی برای دفاع از میهن سینه سپر کردند.

وی افزود: همه نیرو‌های مسلح در خط مقدم دفاع از نظام و انقلاب استوار ایستاده‌اند و راه شهدا را تا پیروزی نهایی بر دشمن ادامه خواهند داد.

 حجت‌الاسلام رسول بنیادی خاطر نشان کرد: دیدار، سرکشی و رسیدگی به خانواده‌های شهدا از تاکیدات فرمانده نیروی هوایی ارتش است و در این دیدار‌ها تلاش می‌کنیم با شنیدن مشکلات و خواسته‌های خانواده‌های شهدا، برای رفع این مشکلات تلاش کنیم. در این دیدار از خانواده شهیدان اکبر احمدی و علی مهدی زاده از شهدای پایگاه هوایی بندرعباس قدردانی شد.

شهید اکبر احمدی نهم اسفند سال گذشته و علی مهدی زاده تیرماه امسال در حمله متجاوزان آمریکایی به پایگاه نهم شکاری بندرعباس به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

منبع خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: نیروی مسلح ، خانواده شهدا
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