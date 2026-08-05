فرماندار هریس با بیان اینکه ۶ قطعه زمین طرح جوانی جمعیت در این شهرستان تحویل داده شده است و گفت:در ۳ روستا عملیات قطعه‌بندی و تشکیل پرونده در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - محمد عبدالهی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هریس از اقدامات انجام‌ شده در حوزه اجرای طرح جوانی جمعیت خبر داد و اظهار کرد: از مجموع ۸ روستای مشمول این طرح، ۶ قطعه زمین آماده تحویل به متقاضیان روستایی است.

وی افزود: در ۳ روستا نیز عملیات قطعه‌بندی و تشکیل پرونده در حال انجام است و در ۵ روستای دیگر نیز فرآیند انتقال سند، تفکیک اراضی و ارائه خدمات فنی در دست اجراست.

فرماندار هریس همچنین با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد طرح جوانی جمعیت، بر تداوم همکاری و تسریع در روند آماده‌سازی و واگذاری اراضی به واجدان شرایط تاکید کرد.

برچسب ها: کارگروه اشتغال ، واگذاری زمین
خبرهای مرتبط
واگذاری ۲۶ قطعه زمین به خانواده های دارای دو معلول و بیشتر در مرند
واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در زرنق و بخشایش
اعطای قرارداد واگذاری زمین برای ۳۸ نفر در میانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آتش‌سوزی واحد مسکونی در تبریز مهار شد
آخرین اخبار
آتش‌سوزی واحد مسکونی در تبریز مهار شد
آتش سوزی واحد مسکونی در لک لک لر مهار شد