باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - محمد عبدالهی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هریس از اقدامات انجام‌ شده در حوزه اجرای طرح جوانی جمعیت خبر داد و اظهار کرد: از مجموع ۸ روستای مشمول این طرح، ۶ قطعه زمین آماده تحویل به متقاضیان روستایی است.

وی افزود: در ۳ روستا نیز عملیات قطعه‌بندی و تشکیل پرونده در حال انجام است و در ۵ روستای دیگر نیز فرآیند انتقال سند، تفکیک اراضی و ارائه خدمات فنی در دست اجراست.

فرماندار هریس همچنین با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد طرح جوانی جمعیت، بر تداوم همکاری و تسریع در روند آماده‌سازی و واگذاری اراضی به واجدان شرایط تاکید کرد.