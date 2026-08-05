باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حکمت حاجی‌اف، دستیار رئیس جمهوری آذربایجان و رئیس بخش سیاست خارجی نهاد ریاست جمهوری، ادعا کرد که باکو هرگز اجازه نخواهد داد از خاک خود برای حمله به کشور‌های دیگر استفاده شود.

حاجی‌اف در مصاحبه اختصاصی با روزنامه ملیت ترکیه تأکید کرد که اصل حاکمیت ارضی و وحدت ملی ستون اساسی سیاست جمهوری آذربایجان است و باکو هرگز سکوی پرتابی برای هیچ حمله‌ای به هیچ کشور همسایه‌ای نخواهد بود.

او به عمق روابط بین کشورش و ایران اشاره کرد و آن را به عنوان یک «کشور برادر» توصیف کرد که نشان‌دهنده اشتیاق باکو برای حفظ روابط حسنه همسایگی با ایران است.

منبع: آرتی