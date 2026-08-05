دستیار رئیس جمهوری آذربایحان تاکید کرد باکو هرگز اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشور‌های همسایه، از جمله ایران، استفاده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حکمت حاجی‌اف، دستیار رئیس جمهوری آذربایجان و رئیس بخش سیاست خارجی نهاد ریاست جمهوری، ادعا کرد که باکو هرگز اجازه نخواهد داد از خاک خود برای حمله به کشور‌های دیگر استفاده شود.

حاجی‌اف در مصاحبه اختصاصی با روزنامه ملیت ترکیه تأکید کرد که اصل حاکمیت ارضی و وحدت ملی ستون اساسی سیاست جمهوری آذربایجان است و باکو هرگز سکوی پرتابی برای هیچ حمله‌ای به هیچ کشور همسایه‌ای نخواهد بود.

او به عمق روابط بین کشورش و ایران اشاره کرد و آن را به عنوان یک «کشور برادر» توصیف کرد که نشان‌دهنده اشتیاق باکو برای حفظ روابط حسنه همسایگی با ایران است.

منبع: آرتی

برچسب ها: جمهوری آذربایجان ، حمله به ایران
خبرهای مرتبط
باکو ادعای استقرار نیرو‌های رژیم صهیونیستی برای عملیات علیه ایران را رد کرد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
طرح صلح قفقاز ترامپ در بن‌بست مخالفت ایران و بی‌اعتباری آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس آشنا
۲۱:۲۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
اکثر جنگنده ها و موشکهای کروز از سمت آذربائیجان می آمدند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
به رژیم کثیف صهیونی هشدار دهید که اگر خطایی کرد ، بساطش را از کشورتون جمع می کنید . اگر مرد هستید و واقعا راست میگید .
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
اصلا چرا به رژیم کودک کش واشغالگر فلسطین و قدس شریف اجازه ایجاد پایگاه داده و تاسیسات در اختیار این رژیم گذاشته .... یک رژیم بی شرف وغیرقابل پیش بینی و دشمن مسلمانان و انسانیت .
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
به خداوندی خدا کردید ، خیلی از عزیزان این کشور مخصوصا در منقطه شمال غرب کشور از سوی شما با پهبادها و هواپیماهای رژیم غاصب اسرائیل به خاک و خون کشیده شدند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
جمهوری آذربایجان باکو، رژیم صهیونیستی هر دو دشمن درجه یک ایران هستند.
جمهوری آذربایجان باکو همه جانبه با رژیم کودک کش صهیونیستی همکاری می کنند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
پس این همه لشکر صهیونیستی در باکو چکار می کنند؟
۰
۴
پاسخ دادن
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
آخرین اخبار
ای‌بی‌سی: ذخایر کلیدی موشک‌های آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران «به شدت کاهش یافته» است
پوتین با رئیس امارات در مورد خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
گلوبال تایمز: استراتژی جدید آمریکا خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش می‌دهد
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آمریکا برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته واردات نفت از عربستان را به صفر رساند
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا:پوتین ممکن است با «تهاجم محدود» ناتو را بیازماید
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
ترامپ و بن‌سلمان درباره ایران گفت‌و‌گو می‌کنند
بلوک مقاومت: مذاکره امنیت را برای لبنان به ارمغان نیاورده است
هشدار تخلیه در نزدیکی ونکوور در پی گسترش آتش‌سوزی‌های کانادا
توافق پیشنهادی بین ایران و عمان به راحتی قابل اجرا نیست
افزایش آمادگی رژیم اسرائیل در دریای مدیترانه و دریای سرخ
انفجار مرگبار در اتوبوس مسافربری در حومه دمشق + فیلم
نیرو‌های یمنی در عملیاتی گسترده مراکز تجمع دشمن سعودی را هدف قرار دادند
ادعای سی‌ان‌ان: مذاکرات آتش‌بس لبنان سازنده بود
فشار‌ها بر وزیر جنگ آمریکا افزایش می‌یابد
هشدار سازمان ملل درباره تبدیل کوبا به غزه دوم درپی محاصره آمریکا
روسیه آمادگی خود را برای شنیدن ایده‌های حل بحران اوکراین تایید کرد
اعلام آمادگی باکو برای تامین گاز اوکراین