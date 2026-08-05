باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر امروز در حاشیه بازدید از بیمارستان زینبیه خورموج در شهرستان دشتی اظهار داشت: هدف از سفر به این منطقه، بررسی نزدیک کمبودها و نیازهای شهرستان دشتی و بیمارستان زینبیه خورموج است تا با همکاری استاندار بوشهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، برای رفع مشکلات اقدام شود.

وی افزود: برنامه وزارت بهداشت، ارتقای سطح خدمات بیمارستان زینبیه خورموج و افزایش ظرفیت این مرکز درمانی به حدود 100 تخت است تا خدمات مطلوب‌تری به مردم شهرستان دشتی ارائه شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: در این سفر تلاش داریم مسائل و کمبودهای حوزه سلامت منطقه را بررسی و برای جبران کاستی‌ها برنامه‌ریزی کنیم تا سطح خدمات درمانی در این بیمارستان ارتقا یابد.

ظفرقندی با اشاره به شرایط سخت کشور در ایام جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: در این روزهای دشوار، مناطق مختلف کشور از جمله شهرستان دشتی نیز تحت تأثیر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و لازم بود ضمن حضور در کنار همکاران حوزه سلامت، از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان قدردانی شود.

وی ادامه داد: کارکنان حوزه سلامت در این ایام زحمات زیادی کشیدند و با وجود شرایط دشوار، خدمت‌رسانی به مردم را ادامه دادند.

وزیر بهداشت درباره تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان زینبیه خورموج گفت: برای جذب نیروهای متخصص، فراخوان‌هایی انجام شده است و تلاش می‌کنیم با افزایش جاذبه‌های خدمت در این منطقه، زمینه حضور نیروهای مورد نیاز فراهم شود.

وی درباره کمبود متخصص بیهوشی نیز اظهار داشت: این مشکل در سطح کشور وجود دارد و برای رفع آن برنامه‌هایی از جمله اصلاح تعرفه‌ها و بهبود پرداخت‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم متخصصان بیشتری را به مناطق مختلف جذب کنیم.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: در نشست‌های تخصصی با مسئولان استان بوشهر و شهرستان دشتی، سایر مسائل و نیازهای بیمارستان زینبیه خورموج بررسی و درباره راهکارهای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.