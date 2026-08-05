باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - رسول بهرامی مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور در اهواز، گفت: چهاردهم مرداد در تقویم کشور به نام روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شده و خواستگاه انقلاب اسلامی نیز تحقق شوق حقوق اسلامی است. امروز همه آزادی‌خواهان عالم شاهد هستند که مدعیان دروغین حقوق بشر چگونه مرتکب رفتارهای نقض‌آمیز در سطح بین‌الملل می‌شوند و مصادیق این نقض‌ها در سراسر منطقه و جهان به وضوح قابل مشاهده است.

او افزود: امروز شاهد نمایشگاه‌های زنده و دائمی از بزرگ‌ترین نقض مصادیق حقوق بشر هستیم.

دکتر بهرامی‌پور با تأکید بر وظیفه ذاتی این سازمان، اضافه کرد: سازمان بسیج حقوقدانان و جبهه حقوقدانان انقلاب اسلامی موظف است با بهره‌گیری از شبکه عظیم حقوقدانان و حقوق‌دانان مومن، متعهد و انقلابی، نسبت به تبیین حقوقی اقدامات ضدبشری نظام استکباری اقدام کند.

او یادآور شد: در یک سال گذشته، کشورمان علیرغم تمام قوانین و مقررات بین‌المللی و منشور ملل متحد، آماج حملات ناجوانمردانه نظام استکباری قرار گرفته و امروز وظیفه همگان، تبیین حقوقی این موضوع برای مردم ایران و آزادی‌خواهان جهان است.

مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور با اشاره به سفر خود به استان خوزستان، افزود: امروز توفیق یافتیم در جمع مردم شریف استان خوزستان، یار ایثار و مقاومت، حضور پیدا کنیم و با حقوقدانان بسیجی این استان در خصوص نحوه تبیین مصادیق نقض حقوق بشر، هم‌اندیشی داشته باشیم. امیدواریم ندای حق‌طلبی آزادی‌خواهان عالم و جبهه حقوقدانان انقلاب اسلامی به دنیا مخابره شود.

این مقام مسئول در ادامه با انتقاد از مواضع منفعلانه سازمان‌های بین‌المللی، متذکر شد: اقدامات نظام استکباری، مصادیق فاحش نقض قواعد و مقررات بین‌المللی است و نظم نوین حقوقی فعلی را با مخاطره مواجه کرده است. انتظار داریم همه حقوقدانان ایران اسلامی نسبت به مطالبه‌گری از دستگاه‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل، شورای امنیت و سایر مراجع بین‌المللی اقدام کنند تا این نهادها از مواضع انفعالی خارج شده و کارکرد حقوقی خود را از دست ندهند. قطعاً جبهه حقوقدانان انقلاب اسلامی در این حوزه، مطالبه‌گر جدی خواهد بود.

دکتر بهرامی‌پور در پایان از تدوین سند مطالبه‌گری «حقوق ملت بزرگ ایران» خبر داد و گفت: ما در حال تهیه سندی جامع در این خصوص هستیم که به زودی رونمایی و به قوای سه‌گانه تقدیم خواهد شد. همچنین از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، دستگاه دیپلماسی و دولت انتظار داریم این مطالبه‌گری را تا رسیدن به سرانجام و احقاق کامل حقوق ملت ایران، استمرار بخشند.