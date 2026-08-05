کارشناس بازار سرمایه گفت: رشد بیش از دو درصدی شاخص کل و هم‌وزن، سبزپوشی گسترده صنایع و اثرگذاری مثبت اغلب نماد‌های شاخص‌ساز، بیانگر آن است که موج صعودی بازار تنها به چند سهم محدود نیست و بخش وسیعی از بازار را در بر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - ملیکا برقی‌زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: معاملات بورس تهران امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ با تداوم روند صعودی و سبزپوشی گسترده بازار به پایان رسید. افزایش تقاضا در گروه‌های فلزی، پالایشی، بانکی، خودرویی و سرمایه‌گذاری باعث شد تمامی شاخص‌های اصلی بازار سرمایه رشد قابل توجهی را تجربه کنند و شاخص کل به قله‌ای جدید دست یابد.

او افزود:شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز باافزایش ۱۳۰ هزار و ۵۴۹ واحدی معادل ۲.۴۷ درصد به سطح ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۹۰۲ واحد رسید. این رشد، شاخص کل را برای نخستین بار وارد کانال ۵.۴ میلیون واحدی کرد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳۶ هزار و ۷۴۲ واحدی معادل ۲.۴۵ درصد در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۶۱ واحد ایستاد. رشد همزمان و قدرتمند دو شاخص اصلی بازار نشان می‌دهد تقاضا در بخش عمده نماد‌های کوچک، متوسط و بزرگ بازار جریان داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز به ۱۵۵ میلیون و ۹۶ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین معامله‌گران بیش از ۵۳.۴ میلیارد برگه سهم و اوراق مالی را در قالب ۴۱۴ هزار معامله و به ارزش ۲۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان دادوستد کردند.

او گفت: در میان نماد‌های اثرگذار بر شاخص کل، فملی، شبنا، شبندر، وبصادر، وبملت، شستا و وغدیر بیشترین نقش را در رشد شاخص ایفا کردند و همگی اثر مثبت بر نماگر اصلی بازار داشتند؛ در بخش نماد‌های پرتراکنش نیز تکنو، ذوب، تادیکو، وبملت، شبنا، شگستر و خساپا بیشترین توجه معامله‌گران را به خود اختصاص دادند. حضور همزمان نماد‌های فلزی، پالایشی، بانکی، خودرویی و صنعتی در صدر معاملات نشان می‌دهد جریان نقدینگی در اغلب گروه‌های بازار توزیع شده است.

برقی‌زاده می‌گوید: در فرابورس ایران نیز معاملات با روندی کاملاً مثبت به پایان رسید. شاخص کل فرابورس با افزایش یک هزار و ۱۱۳ واحدی معادل ۲.۶۰ درصد به سطح ۴۳ هزار و ۸۷۱ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با رشد ۶ هزار و ۴۴۲ واحدی معادل ۲.۴۵ درصد در ارتفاع ۲۶۹ هزار و ۶۶۷ واحد قرار گرفت. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بیش از ۲۳.۱ میلیون میلیارد ریال و ارزش بازار پایه به ۵.۱ میلیون میلیارد ریال رسید. همچنین معامله‌گران فرابورسی بیش از ۱۶.۵ میلیارد برگه سهم و اوراق مالی را در قالب ۳۱۰ هزار معامله و به ارزش یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان دادوستد کردند.

او افزود: در میان نماد‌های اثرگذار بر شاخص فرابورس، مارون، کگهر، سامان، بپاس، آریا، فزر و آریان بیشترین نقش را در رشد شاخص این بازار ایفا کردند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بررسی معاملات امروز نشان می‌دهد بازار سرمایه همچنان از ورود نقدینگی و افزایش تقاضا بهره‌مند است. رشد بیش از دو درصدی شاخص کل و هم‌وزن، سبزپوشی گسترده صنایع و اثرگذاری مثبت اغلب نماد‌های شاخص‌ساز، بیانگر آن است که موج صعودی بازار تنها به چند سهم محدود نیست و بخش وسیعی از بازار را در بر گرفته است.

او افزود::حفظ ارزش معاملات در سطوح بالای ۲۵ هزار میلیارد تومان و تداوم ورود پول به بازار، می‌تواند زمینه را برای ادامه روند صعودی بورس فراهم کند. در عین حال، پس از جهش‌های اخیر، احتمال افزایش عرضه و شناسایی سود در برخی نماد‌ها نیز وجود دارد، اما تا زمانی که جریان نقدینگی در بازار حفظ شود، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بورس همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، رشد شاخص کل
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