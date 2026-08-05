رئیس پلیس راهور استان قم در برنامه تلویزیونی صبحانه درباره گواهینامه موتور برای بانوان توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ غلامرضا صدفی؛ رئیس پلیس راهور استان قم  در برنامه  تلویزیونی صبحانه سیمای استانی نور، صدور گواهینامه موتور برای بانوان را  منوط به ابلاغ دستورالعمل اجرایی دانست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: گواهینامه موتور ، پلیس‌راهور
خبرهای مرتبط
رانندگی خطرناک شبانه کودک ۱۱ ساله در جمکران
حرکات نمایشی با موتورسیکلت به زندگی دو جوان قمی پایان داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گرد و خاک آسمان قم را فرا گرفت
رشد ۲۰ درصدی بازرسی‌های اصناف استان قم/ ۴۵ واحد متخلف پلمب شدند
صدور هشدار نارنجی هواشناسی در قم
دشمنان بدانند، ملت حماسه آفرین هرگز عقب نخواهد نشست
آخرین اخبار
دشمنان بدانند، ملت حماسه آفرین هرگز عقب نخواهد نشست
صدور هشدار نارنجی هواشناسی در قم
رشد ۲۰ درصدی بازرسی‌های اصناف استان قم/ ۴۵ واحد متخلف پلمب شدند
گرد و خاک آسمان قم را فرا گرفت
دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در قم
خون رهبر شهید، پایه های حکومت های مستبد را ویران می کند /انسجام ملی خط قرمز ملت ایران است
راه اندازی ایستگاه های هوشمند پایش در پلنگ دره قم؛ گام بلند محیطزیست قم برای مهار شکار غیرمجاز
️پلمب کافه‌ای هنجارشکن در بلوار الغدیر قم