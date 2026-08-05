رئیس پلیس راهور استان قم در برنامه تلویزیونی صبحانه درباره گواهینامه موتور برای بانوان توضیحاتی داد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u063a\u0644\u0627\u0645\u0631\u0636\u0627 \u0635\u062f\u0641\u06cc\u061b \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0645\u00a0 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u00a0 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0648\u0631\u060c \u0635\u062f\u0648\u0631 \u06af\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0627\u00a0 \u0645\u0646\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0627\u0628\u0644\u0627\u063a \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631\u0627\u0644\u0639\u0645\u0644 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a.\n