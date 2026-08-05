باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس حفاظت محیط زیست استان لرستان سوزاندن کاه، کلش و بقایای محصولات کشاورزی را اقدامی غیرقانونی و مخرب دانست و از کشاورزان خواست با استفاده از روشهای جایگزین، در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی مشارکت کنند.
وی گفت: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، هرگونه سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی، مواد و کالاهای زائد در اراضی کشاورزی، باغها، شهرها، روستاها و سایر اماکن غیرمجاز ممنوع است و متخلفان علاوه بر جریمه نقدی، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
رئیس حفاظت محیط زیست استان لرستان تأکید کرده است که سوزاندن کاه و کلش موجب کاهش مواد آلی و عناصر مغذی خاک، افت حاصلخیزی اراضی، کاهش رطوبت خاک، افزایش تبخیر و از بین رفتن ظرفیت نگهداری آب در زمینهای کشاورزی میشود.
این اقدام همچنین با انتشار ذرات معلق و گازهای آلاینده و گلخانهای، کیفیت هوا را کاهش داده و سلامت شهروندان را با افزایش بیماریهای تنفسی، قلبی و چشمی به خطر میاندازد و در تشدید تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین نیز نقش مؤثری دارد.
وی بیان کرد: تخریب زیستگاههای حیاتوحش، کاهش تنوع زیستی، افزایش خطر آتشسوزی در مزارع، باغها، جنگلها و مناطق مسکونی، کاهش دید افقی در جادهها و افزایش احتمال وقوع تصادفات از دیگر پیامدهای سوزاندن بقایای گیاهی است.
محیط زیست لرستان در ادامه، استفاده از روشهای جایگزین مانند تولید کمپوست و کود آلی، شخم و بازگرداندن بقایای گیاهی به خاک، استفاده از کاه و کلش در تغذیه دام، تولید قارچ خوراکی و تبدیل آن به بیوگاز، بریکت و سوخت زیستی را راهکارهایی مؤثر برای حفظ حاصلخیزی خاک، کاهش آلودگی و بهرهبرداری اقتصادی از بقایای کشاورزی عنوان کرده است.
ادارهکل حفاظت محیط زیست استان لرستان از کشاورزان خواست با خودداری از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی، در حفظ سلامت جامعه، صیانت از منابع طبیعی و پیشگیری از خسارتهای زیستمحیطی و اقتصادی سهیم باشند.