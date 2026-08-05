نامزد‌های تایید صلاحیت شده ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برای حضور در مجمع انتخاباتی این فدراسیون مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بر اساس اعلام قبلی، روز سه شنبه ۲۰ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

با اعلام وزارت ورزش و جوانان و پس از طی مراحل قانونی، اسامی نهایی نامزد‌های انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهت حضور در مجمع فوق اعلام شد.

بر همین اساس، آیت ارجمند، احد اله وردی خان وزیری، عیسی پور نادری، آفشید خوشنویس، امیر زندی، محمدرضا سلطانی نژاد، حسین شیروانی، عباس عاقلی، محرم عبدی‌پور، پژمان فزونخواه، مجتبی ملکی، احد میرزایی، سید حمید میرزاهد، محمد نصیری، علی نیک‌رزم و حسین یارمحمدیان، اسامی ۱۶ نامزد (بر اساس حروف الفبای فارسی) است که برای حضور در مجمع انتخاباتی تایید صلاحیت شده‌اند.

لازم به ذکر است که احد میرزایی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و پژمان فزونخواه مدیر ورزش‌های قهرمانی مردان باشگاه استقلال هستند که برای پست ریاست این فدراسیون به رقابت خواهند پرداخت.

منبع: فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برچسب ها: بدنسازی ، فدراسیون بدنسازی و پروش اندام
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