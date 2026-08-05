باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد شرفی اظهار کرد: امروز شاهد حضور باشکوه و با انگیزه زائرانی هستیم که با شعار خونخواهی شهیدان و قدردانی از ملت بزرگ عراق در این مسیر معنوی حضور یافتهاند.
وی افزود: تا کنون سه میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از پایانههای پنج استان مرزی کشور راهی عتبات عالیات عراق شدهاند و این عملیات در نهایت آرامش، امنیت و سلامت انجام شده است.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا بیان کرد: بر پایه تازهترین آمار، بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از این زائران به کشور بازگشتهاند.
وی تاکید کرد که برای موج بازگشت زائران نیز پلیس جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی، حوزه حمل و نقل، مواکب مردمی و مجموعههای امدادی و درمانی آمادگی کامل دارند.
سردار شرفی ادامه داد: زائران امانتهای الهی در دست خادمان مستقر در پایانههای مرزی هستند و همه نیروها کوشش میکنند آنان با امنیت، صحت، سلامت و آرامش به شهرها و خانههای خود بازگردند.
وی یادآور شد: زائران هنگام ورود به کشور باید به ثبت مهر خروج عراق و مهر ورود جمهوری اسلامی ایران در گذرنامه خود توجه کنند و انجام این موضوع از بروز مشکلات احتمالی در ادامه مسیر جلوگیری میکند.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا ادامه داد: یکی از عوامل اصلی آسیبرسان به زائران، رانندگی در شرایط خستگی و خوابآلودگی است، این موضوع در اختیار خود راننده است که سلامت سفر خویش و همراهانش را مدیریت کنند.
سردار شرفی از همه زائران خواست در مسیر بازگشت استراحت کافی داشته باشند.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا افزود که مواکب و محلهای پیشبینی شده برای خواب و استراحت در مسیرها فعال هستند و زائران باید پس از رفع خستگی ادامه مسیر بدهند.
وی درباره وضعیت مرز مهران نیز گفت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مرز مهران خارج شدهاند و نزدیک به یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر نیز از این گذرگاه به کشور بازگشتهاند و برآوردها نشان میدهد بخش عمده زائران باقیمانده در عراق، امروز و فردا از مرز مهران وارد کشور شوند.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا اضافه کرد: اگر ۵۰ درصد زائران باقیمانده در عراق از مرز مهران وارد شوند، حدود ۲۵۰ هزار نفر در موج پیشرو از این مرز تردد خواهند کرد و پیشبینی شده است ۷۰ درصد این افراد با خودرو شخصی و ۳۰ درصد با ناوگان حمل و نقل عمومی مسیر بازگشت را ادامه دهند.
سردار شرفی توضیح داد: برای تامین اتوبوس مورد نیاز زائران، تمهیدهای لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی و بخش حمل و نقل انجام شده و این آمادگی برای زائران ایرانی و همچنین اتباع بیگانه که وسیله شخصی ندارند، پیشبینی شده است.
وی گفت: استانداران، مسئولان استانی، نیروهای پلیس راهور، راهنمایی و رانندگی و فرماندهی انتظامی استانهای مرزی پای کار هستند و همه مجموعهها برای مدیریت موج بازگشت زائران آمادگی لازم دارند.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا افزود: با دعای مومنان و عنایت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) زائران باقیمانده نیز در بستری امن و آرام به کشور بازمیگردند و تا این لحظه مشکل خاصی در روند ترددها گزارش نشده است.
منبع: فراجا