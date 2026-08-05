باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای فوتبال ایران آماده میکند که آبیپوشان باید در سه جبهه مختلف به میدان بروند؛ رقابتهایی که هرکدام شرایط و چالشهای خاص خود را دارند و نیازمند آمادگی کامل این تیم در تمام بخشها خواهد بود.
استقلال که فصل گذشته توانست عنوان صدرنشینی لیگ برتر را به دست آورد، در فصل جدید علاوه بر تلاش برای حفظ جایگاه خود در فوتبال ایران، باید در جام حذفی و همچنین رقابتهای آسیایی نیز حضور پیدا کند. حضور همزمان در سه تورنمنت، کار را برای کادر فنی و مجموعه باشگاه دشوارتر از گذشته خواهد کرد.
رقابت در لیگ برتر با توجه به افزایش تعداد تیمها و حضور مدعیان همیشگی، نیازمند ثبات، عمق مناسب ترکیب و آمادگی در طول یک فصل فرسایشی است. استقلال برای اینکه بتواند در مسیر قهرمانی باقی بماند، باید از نظر فنی و نفراتی شرایطی داشته باشد که در مقاطع مختلف فصل، افت ناشی از فشردگی مسابقات کمتر شود.
از سوی دیگر، جام حذفی همواره یکی از رقابتهای غیرقابل پیشبینی فوتبال ایران بوده و استقلال برای رسیدن به مراحل پایانی این مسابقات باید با تمرکز بالا وارد بازیها شود. تجربه نشان داده است که در این جام، یک اشتباه میتواند به حذف تیمهای مدعی منجر شود.
در کنار دو جام داخلی، حضور در لیگ نخبگان آسیا چالش بزرگتری برای استقلال خواهد بود. رقابت با تیمهای قدرتمند قاره آسیا نیازمند داشتن آمادگی بیشتر، برنامهریزی دقیق و ترکیبی کامل است؛ چرا که فاصله سطح مسابقات آسیایی با رقابتهای داخلی، اهمیت آمادهسازی را دوچندان میکند.
با این حال، مهمترین دغدغه این روزهای استقلال به شرایط نقلوانتقالاتی و تکمیل تیم بازمیگردد. بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی باعث شده روند ثبت قرارداد بازیکنان جدید با مشکل مواجه شود و کادر فنی در آستانه شروع فصل، همچنان منتظر مشخص شدن وضعیت این موضوع باشد.
سهراب بختیاریزاده، سرمربی استقلال، در شرایطی کار خود را برای فصل جدید دنبال میکند که مدیریت فهرست بازیکنان و آمادهسازی تیم برای سه رقابت متفاوت، نیازمند در اختیار داشتن تمام ظرفیتهای موجود خواهد بود.
استقلال برای موفقیت در فصل پیش رو باید میان فشار مسابقات، انتظارات بالای هواداران و نیاز به حفظ کیفیت فنی تیم تعادل ایجاد کند. آبیپوشان فصل دشواری را پیش رو دارند و عملکرد آنها در هفتههای ابتدایی میتواند نقش مهمی در مسیر این تیم در سه جام داشته باشد.