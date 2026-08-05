کادر فنی تیم فوتبال استقلال قصد دارد در فصل جدید لیگ برتر از ظرفیت چند بازیکن جوان استفاده کند و نام آنها را در فهرست نهایی تیم قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - قرار است طی هفته آینده جلسه‌ای میان اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقلال و مدیران این باشگاه برگزار شود تا آخرین تصمیم‌ها درباره فهرست نهایی بازیکنان برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر اتخاذ شود.

در این جلسه قرار است شرایط تمامی نفرات حاضر در تمرینات، نیاز‌های فنی تیم و همچنین ظرفیت موجود در ترکیب استقلال مورد بررسی قرار بگیرد تا فهرست نهایی آبی‌پوشان برای آغاز فصل جدید مشخص شود.

یکی از موضوعات مهم این نشست، بررسی وضعیت بازیکنان جوان تیم‌های پایه استقلال خواهد بود. کادر فنی استقلال در نظر دارد با توجه به شرایط موجود و همچنین اهمیت استفاده از ظرفیت آکادمی باشگاه، تعدادی از بازیکنان مستعد رده‌های پایه را به تیم بزرگسالان اضافه کند.

استقلال در فصل پیش رو علاوه بر رقابت‌های لیگ برتر، باید در جام حذفی و رقابت‌های آسیایی نیز حضور داشته باشد و به همین دلیل انتخاب نفرات نهایی و ایجاد تعادل میان بازیکنان باتجربه و جوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کادر فنی استقلال به دنبال آن است تا با بررسی دقیق شرایط بازیکنان جوان، نفراتی را انتخاب کند که علاوه بر قرار گرفتن در فهرست تیم، بتوانند در طول فصل نیز فرصت حضور در مسابقات را به دست آورند.

این جلسه در شرایطی برگزار خواهد شد که استقلال همچنان پیگیر حل مشکلات نقل‌وانتقالاتی خود است و مشخص شدن فهرست نهایی تیم می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر کادر فنی برای ادامه روند آماده‌سازی کمک کند.