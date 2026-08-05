باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق مرتضوی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلات گفت: پس از پایان درگیریها، ارزیابی دقیقی از اثرات جنگ، آلودگیهای نفتی و مشتقات آن بر منابع آبزی خلیج فارس و دریای عمان انجام می شود. با بیان اینکه چهارچوب این مطالعات تدوین شده و به محض عادی شدن شرایط دریایی، عملیات میدانی و نمونه برداریهای گسترده آغاز میشود، درباره آلودگیهای نفتی گفت: بخش عمده آلودگیها ناشی از ورود نفت و مشتقات آن به دریا است که بخشی از آن در آب حل میشود، بخشی به وسیله جزر و مد به سواحل منتقل شده و بخشی نیز در رسوبات بستر دریا تهنشین میشود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۱۵ هزار تن آبزی از آبهای جنوب کشور صید شد، افزود: از این میزان صید سهم استان های هرمزگان ۴۷.۴ درصد، سیستان و بلوچستان ۳۸.۱ درصد، بوشهر هشت درصد و خوزستان ۶.۳ درصد بوده است.
مرتضوی خلیج فارس و دریای عمان را مهمترین پهنههای صید آبزیان در کشور دانست و درباره وضعیت صید در آب های شمال نیز گفت: سال گذشته هشت هزار و ۲۰۰ تن ماهیان استخوانی و هشت هزار و ۳۰۰ تن ماهی کیلکا از آبهای شمال کشور صید شد.
وی درباره گشتهای تحقیقاتی در آبهای جنوبی کشور بیان کرد: اکنون ارزیابی ذخایر میگوی دریایی در استانهای بوشهر و هرمزگان در حال انجام است و نتایج آن تا پایان شهریور ماه اعلام می شود.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلات گفت: با توجه به درگیری های نظامی در خلیج فارس در فصل بهار که همزمان با تخم ریزی بسیاری از گونههای آبزی رخ داد، احتمال تاثیر تنشهای محیطی بر تولید مثل این گونهها وجود دارد زیرا بسیاری از گونههای مهم آبزی از جمله ماهیان تجاری و میگو دارای دو دوره اصلی تخم ریزی در بهار و شهریور هستند و حفاظت از این دورههای حساس، نقش مهمی در پایداری ذخایر و استمرار تولید آبزیان کشور خواهد داشت