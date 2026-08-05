باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان ملل متحد میگوید افرادی که بر اثر جنگ در لبنان آواره شدهاند، در جریان کاهش حملات اسرائیل، بازگشت به زادگاههای خود را آغاز کردهاند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که لبنان و اسرائیل دور جدیدی از مذاکرات تحت حمایت ایالات متحده را در رم با هدف پایان دادن به جنگ انجام میدهند که قرار است تا پنجشنبه ادامه داشته باشد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد: «۸۲۱ هزار و ۷۷ نفر تا ۳۰ ژوئیه بازگشت به مناطق اصلی خود را آغاز کردهاند»، اما افزود که بیش از ۳۶۰ هزار نفر همچنان آواره هستند که حدود ۲۶ هزار نفر از آنها در پناهگاههای دولتی به سر میبرند.
اسرائیل با حملات هوایی سنگین و تهاجم زمینی به لبنان بیش از ۴۳۰۰ نفر را به شهادت رسانده و صدها هزار نفر دیگر را آواره کرده است.
منبع: الجزیره