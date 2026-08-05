در آستانه آغاز فصل بیست‌وششم لیگ برتر، تغییرات مدیریتی در استقلال منتفی به نظر می‌رسد و سرپرست مدیرعاملی آبی‌پوشان همچنان تاجرنیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که طی روز‌های اخیر صحبت‌هایی درباره معرفی مدیرعامل جدید باشگاه استقلال از سوی هلدینگ مالک این باشگاه پیش از آغاز فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر مطرح شده بود، اما به نظر می‌رسد این تغییر در مقطع فعلی رخ نخواهد داد.

 علی تاجرنیا همچنان به عنوان رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال به فعالیت خود ادامه خواهد داد و هلدینگ مالک باشگاه فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در این بخش ندارد.

تاجرنیا در ماه‌های اخیر علاوه بر حضور در هیئت مدیره، مسئولیت اداره امور اجرایی باشگاه را نیز بر عهده داشته و تصمیمات مربوط به شرایط نقل‌وانتقالاتی، مسائل مدیریتی و برنامه‌ریزی برای فصل جدید زیر نظر او دنبال شده است.

این در حالی است که استقلال در فاصله باقی‌مانده تا شروع فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر با موضوعاتی همچون بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، تکمیل فهرست بازیکنان و آماده‌سازی برای حضور در لیگ نخبگان آسیا مواجه است و ثبات مدیریتی یکی از اولویت‌های این باشگاه به شمار می‌رود.

بر همین اساس، معرفی مدیرعامل جدید پیش از آغاز فصل بیست‌وششم بعید به نظر می‌رسد و قرار است تاجرنیا همچنان مدیریت فعلی باشگاه استقلال را ادامه دهد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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