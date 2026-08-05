باشگاه خبرنگاران جوان - «هزار داستان» در سالهای گذشته با روایت قصههای واقعی و شنیدنی از زندگی مردم، جایگاه ویژهای در میان برنامههای تلویزیونی پیدا کرده بود. در دورههای پیشین، محور اصلی این برنامه روایت زندگی افرادی بود که با تجربه رویدادهایی متفاوت، به درکی تازه، تحولی مثبت یا سرنوشتی متفاوت دست یافته بودند.
در فصل جدید این برنامه به تمامی افرادی که برای ارتقای امنیت جانی و روانی آحاد مردم کوشیدهاند، ادای احترام خواهد شد. همچنین از تمامی مردمی که با همدلی در کنار یکدیگر، به امنیت ذهنی و ایجاد فضایی مطمئن مبتنی بر با هم بودن یاری رساندهاند، قدردانی میشود.
افتتاحیه برنامه ادای احترامیست به کادر سلامت، کسانی که در حفظ جان انسانها نقشی تأثیرگذار ایفا کردهاند، فرماندهان و استراتژیستهای نظامی که امنیت روانی، جسمی و ذهنی را برای کشور و مردمانشان به ارمغان آوردهاند؛ بزرگانی همچون سردار سلیمانی، باکریها و همتها و تمامی فرماندهانی که در کنار نیروهای خود ایستادند از سرباز وظیفه در پشت لانچر تا فرماندهی که در کنار نیرویش ماند.
فصل جدید «هزار داستان» با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگردانی محمدفواد صفاریان پور و تهیه کنندگی مشترک وی با علی زارعان از شبکه نسیم به زوی پخش خواهد شد.