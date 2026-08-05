معاون اقتصادی استاندار از توافقات جدید ایران و پاکستان برای توسعه تجارت و فعالیت ۲۴ ساعته مرز‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مجیب حسنی با اشاره به حضور هیأت اقتصادی سیستان و بلوچستان در ترکیب هیات ایرانی و در دهمین کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان اظهار داشت: با توجه به اختیارات تفویض‌شده به استان در حوزه توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی، اجرایی و اتاق بازرگانی استان در کنار هیأت جمهوری اسلامی ایران، مطالبات و اولویت‌های این استان را در مذاکرات تخصصی با طرف پاکستانی پیگیری کردند.

وی با اشاره به اینکه این دستاوردها می‌تواند مسیر تجارت مرزی و همکاری‌های اقتصادی استان با پاکستان را وارد مرحله‌ای تازه کند، افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات، توزیع متوازن تجارت میان مرزهای سیستان و بلوچستان متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر یک از گذرگاه‌های مرزی بود تا سهم مرزهای ریمدان، میرجاوه، پیشین و کوهک از مبادلات تجاری ایران و پاکستان به شکلی متوازن و متناسب با ظرفیت‌های هر مرز افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این مذاکرات همچنین بر رفع محدودیت‌ها و ملاحظات موجود در طرف پاکستانی برای عادی‌سازی و تسهیل تجارت در مرزهای کوهک و میرجاوه تأکید شد و افزایش حجم مبادلات از مرز پیشین نیز به عنوان یکی از مطالبات مهم استان مورد پیگیری قرار گرفت.

حسنی با بیان اینکه سند نهایی دهمین کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان با امضای وزرای مسئول دو کشور و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و پاکستان نهایی شد، گفت: با اجرایی شدن این سند، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و ارتقای تجارت مرزی میان دو کشور فراهم خواهد شد.

وی افزایش ساعات فعالیت مرزهای ریمدان و میرجاوه به ۲۴ ساعت، تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی و تجاری در دو سوی مرز و پذیرش اجرای برخی رویه‌های الکترونیکی ترانزیتی از جمله سامانه «تیر» از سوی پاکستان را از مهم‌ترین دستاوردهای این نشست برشمرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اجرای این توافقات، علاوه بر کاهش زمان توقف کالا و کامیون‌ها در مرز، به کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش سرعت ترانزیت و روان‌سازی تجارت میان دو کشور کمک می‌کند و می‌تواند جایگاه سیستان و بلوچستان را به عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای تجاری ایران با پاکستان و شرق آسیا بیش از پیش تقویت کند.

حسنی تأکید کرد: استمرار گفت‌وگوهای تخصصی و اجرای دقیق توافقات، زمینه افزایش حجم تجارت دوجانبه، رونق اقتصاد مرزی، تقویت نقش مرزهای استان در زنجیره تأمین منطقه و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های راهبردی سیستان و بلوچستان را فراهم خواهد کرد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: توسعه اقتصادی ، تسهیل ترانزیت
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