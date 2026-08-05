باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها کاهش تدریجی سهمیه بنزین نرخ دوم از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ و سپس ۵۰ لیتر، همزمان با محدود شدن سهمیه کارت جایگاهها موجب نگراتی راننگان شده است.شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کم کردن سهمیه دوم به ۵۰ لیتر وحذف سهمیه آزاد از کارتهای شخصی وکمبود کارت سوخت در جایگاههای سوخت در جاده شهرستان تبریز به کلیبرابراز نارضایتی کرد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام با طرح جدید دولت در کم کردن سهمیه دوم به ۵۰ لیتر وحذف سهمیه آزاد از کارتهای شخصی وکمبود کارت سوخت در جایگاههای سوخت واقعا مردم گرفتار شدند.امروز یک مسافرت درون استانی از شهرستان تبریز به شهرستان کلیبر رفتم. سوخت تمام پمپهای مسیر ظهر تمام شده بود. بنزین جایگاهها نبود. مردم حیران و گرفتارکارت شخصی کلا درماه ۱۱۰ هست آن هم مصرف شده چکار باید کرد. حداقل سهمیه سوم کارت سوختهای شخصی را فعال کنند. تا این مشکل برطرف شود.