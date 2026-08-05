عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: علی‌رغم تحریم‌ها پیشرفت‌های خوبی در حوزه جراحی مغز و اعصاب در کشور داشته‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - حسن رضا محمدی فوق‌تخصص نورولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر جراحی مغز و اعصاب و به طور کلی حوزه پزشکی با توجه به شرایط کشور مثبت و رو به پیشرفت ارزیابی شده است.

به گفته وی در حال حاضر تحریم‌ها بر حوزه سلامت تاثیر منفی گذاشته است اما با تمام این مسائل وضعیت این حوزه رو به پیشرفت است.

وی ادامه داد: افراد باید در مواجهه با بیماری‌ها آرامش درونی خود را حفظ  کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بیماری‌ها قابل پیشگیری هستند. اگر افراد سبک زندگی سالم را رعایت کند و استرس را از خود دور سازد از ابتلا به برخی از بیماری ها در امان خواهند ماند.

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برچسب ها: جراحی ، مغز و اعصاب
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