باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار در آیین افتتاح پروژه‌های راهسازی جنوب استان اظهار کرد: این طرح‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، پیمانکاران و همراهی نمایندگان استان به سرانجام رسید و بخشی از کریدور راهبردی زاهدان - چابهار - میلک به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان سال‌ها پایین‌ترین شاخص بزرگراهی کشور را داشته است، افزود: توسعه کریدورهای اصلی استان با اولویت محور شمال - جنوب در دستور کار قرار گرفت و همزمان مسیرهای شرق - غرب، از جمله محورهای منتهی به مرزهای پیشین، کوهک و میرجاوه نیز در برنامه توسعه راه‌های استان قرار دارند.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: بیش از ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه که طی دو سال گذشته به شبکه راه‌های استان افزوده شده، علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش تلفات جاده‌ای، بستر توسعه اقتصادی، ترانزیت و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های مرزی و بندری را فراهم می‌کند.

بیجار با اشاره به نقش بندر شهید بهشتی و مرزهای استان در تأمین کالاهای اساسی کشور گفت: عملکرد این زیرساخت‌ها در مقاطع حساس، ظرفیت بالای سیستان و بلوچستان در اقتصاد ملی را نشان داد و توسعه شبکه حمل‌ونقل، شرط استفاده حداکثری از این ظرفیت‌هاست.

وی همچنین از پیشرفت پروژه راه‌آهن استان خبر داد و افزود: ریل‌گذاری این طرح تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد و پس از تکمیل مراحل فنی و اخذ استانداردهای لازم، به شبکه حمل‌ونقل کشور متصل خواهد شد.

استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: دولت چهاردهم با اجرای سند توسعه استان، رساندن شاخص‌های بزرگراهی و راه‌های روستایی سیستان و بلوچستان به متوسط کشوری را تا پایان این دولت دنبال می‌کند.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان