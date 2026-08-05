یک منبع دیپلماتیک می‌گوید مذاکرات ایران و عمان به مراحل پایانی رسیده و در صورت نبود مداخله خارجی، توافق ممکن است ظرف یکی دو روز آینده حاصل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که در مذاکرات ایران و عمان که درباره تنگه هرمز انجام می‌شود، تنها «یک یا دو موضوع» حل‌نشده باقی مانده است.

این منبع تأکید کرد که این مسائل «چندان پیچیده به نظر نمی‌رسند».

او افزود: «اگر دخالت مخرب از سوی طرف‌های دیگر صورت نگیرد، ممکن است توافق حتی امروز یا فردا نهایی شود».

این منبع دیپلماتیک همچنین گفت که تنگه هرمز به دلیل اختلافات میان ایران و عمان بسته نشده است. به گفته او، هرگونه تصمیم برای بستن یا بازگشایی تنگه هرمز به اقدامات آمریکا بستگی خواهد داشت.

این منبع در پایان اظهار داشت که در حال حاضر برنامه‌ای برای سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به اسلام‌آباد وجود ندارد، اما بسته به روند تحولات دیپلماتیک، ممکن است این سفر در مرحله‌ بعد برنامه‌ریزی شود.

وبگاه آکسیوس نیز بامداد امروز به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و آمریکا قصد دارد این توافق را روز چهارشنبه اعلام کند.

به گفته دو منبع منطقه‌ای، توافق مورد بحث، یک توافق موقت ۶۰ روزه بین عمان و ایران ایجاد می‌کند که می‌تواند تمدید شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، ایران و عمان ، مذاکرات
خبرهای مرتبط
دیدار وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره اروپا و ایران
قطر: تلاش‌ها برای مذاکرات آمریکا و ایران با همه طرف‌ها در جریان است
سایه هرمز بر کاخ سفید
ادعای آکسیوس: آمریکا، ایران و عمان در آستانه توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
حتما توافق ننگینی برای ایران هست که مسؤلان ما هیچی به خبرگزاری ها و رسانه های ایرانی نگفتن
و الجزیره اول اعلام کرده که توافق داره نهایی و تمام میشه
باشگاه خبرنگاران بی خبر از قول الحزیره بهمون اطلاع میده
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
مبارک ترامپ و مردم آمریکا باشه، بگید برای ایران و مردم ایران چیکار کردید.حالا که نفت ارزون شد و بنزین در آمریکا ارزون شد تو ایران چی گرون نشد؟
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۲۲:۱۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
سیاسیون غرب گرا فقط بلد هستند مذاکره برای مذاکره کنند
انتقام خون رهبر شهید چی شد؟
10 فرمان رهبری چی شد ؟
تنگه ای که مالکیت آن متعلق به ایران است چرا باید عمران شریک آن شود ؟
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز آبراه بین المللی است و کسی حق دخل و تصرف در آن را ندارد
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۹:۳۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
با واژه ها بازی نکنید
تنگه هرمز همواره متعلق به ایران بوده و هست و خواهد بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خیلی غلط کردین سرخود رفتین توافق امضا کردین عمان تو تنگه هیچ کارست
۴
۵
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۰۶:۳۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
ایران کلی شهید داد ، عمان هم سهم بزرگی از این تنگه برد آمریکا هم مجازات درست و حسابی نشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خودشون رفتند توافق با آمریکا عمان آن‌وقت مردم گذاشتند سر کار عجب
۱
۸
پاسخ دادن
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
آخرین اخبار
ای‌بی‌سی: ذخایر کلیدی موشک‌های آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران «به شدت کاهش یافته» است
پوتین با رئیس امارات در مورد خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
گلوبال تایمز: استراتژی جدید آمریکا خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش می‌دهد
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آمریکا برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته واردات نفت از عربستان را به صفر رساند
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا:پوتین ممکن است با «تهاجم محدود» ناتو را بیازماید
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
ترامپ و بن‌سلمان درباره ایران گفت‌و‌گو می‌کنند
بلوک مقاومت: مذاکره امنیت را برای لبنان به ارمغان نیاورده است
هشدار تخلیه در نزدیکی ونکوور در پی گسترش آتش‌سوزی‌های کانادا
توافق پیشنهادی بین ایران و عمان به راحتی قابل اجرا نیست
افزایش آمادگی رژیم اسرائیل در دریای مدیترانه و دریای سرخ
انفجار مرگبار در اتوبوس مسافربری در حومه دمشق + فیلم
نیرو‌های یمنی در عملیاتی گسترده مراکز تجمع دشمن سعودی را هدف قرار دادند
ادعای سی‌ان‌ان: مذاکرات آتش‌بس لبنان سازنده بود
فشار‌ها بر وزیر جنگ آمریکا افزایش می‌یابد
هشدار سازمان ملل درباره تبدیل کوبا به غزه دوم درپی محاصره آمریکا
روسیه آمادگی خود را برای شنیدن ایده‌های حل بحران اوکراین تایید کرد
اعلام آمادگی باکو برای تامین گاز اوکراین