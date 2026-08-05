باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که در مذاکرات ایران و عمان که درباره تنگه هرمز انجام می‌شود، تنها «یک یا دو موضوع» حل‌نشده باقی مانده است.

این منبع تأکید کرد که این مسائل «چندان پیچیده به نظر نمی‌رسند».

او افزود: «اگر دخالت مخرب از سوی طرف‌های دیگر صورت نگیرد، ممکن است توافق حتی امروز یا فردا نهایی شود».

این منبع دیپلماتیک همچنین گفت که تنگه هرمز به دلیل اختلافات میان ایران و عمان بسته نشده است. به گفته او، هرگونه تصمیم برای بستن یا بازگشایی تنگه هرمز به اقدامات آمریکا بستگی خواهد داشت.

این منبع در پایان اظهار داشت که در حال حاضر برنامه‌ای برای سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به اسلام‌آباد وجود ندارد، اما بسته به روند تحولات دیپلماتیک، ممکن است این سفر در مرحله‌ بعد برنامه‌ریزی شود.

وبگاه آکسیوس نیز بامداد امروز به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و آمریکا قصد دارد این توافق را روز چهارشنبه اعلام کند.

به گفته دو منبع منطقه‌ای، توافق مورد بحث، یک توافق موقت ۶۰ روزه بین عمان و ایران ایجاد می‌کند که می‌تواند تمدید شود.

منبع: الجزیره