چندین سرباز اسرائیلی پس از انفجار یک وسیله انفجاری در جنوب لبنان زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های اسرائیلی روز چهارشنبه گزارش دادند که چندین سرباز اسرائیلی پس از انفجار یک وسیله انفجاری در روستای اشغالی مجدل زون در جنوب لبنان زخمی شدند.

تلویزیون اسرائیل تصاویری از ورود یک بالگرد نظامی به بیمارستان رامبام را پخش کرد که ظاهراً در حال انتقال مجروحان انفجار است. شبکه تلویزیونی کان اسرائیل نیز از حملاتی در منطقه المنصوری خبر داد.

به گزارش الجزیره، پس از این حادثه، حملات هوایی اسرائیل در نزدیکی روستای المنصوری در جنوب لبنان انجام شد. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها در امتداد مرز اسرائیل و لبنان همچنان بالا است.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از آن مدعی شد که در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب‌الله، حملاتی را در جنوب لبنان آغاز کرده است.

برچسب ها: جنوب لبنان ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
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United States of America
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
حزب الله لبنان یه ذره هم از اسراییل نمیترسه و حمله هاشو تلافی میکنه معلوم نیست پشتش به چی گرمه ؟؟؟؟؟
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