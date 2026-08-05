باشگاه خبرنگاران جوان - شریفی یزدی، جامعهشناس و استاد دانشگاه درباره کارکردهای تربیتی و اجتماعی مراسم پیادهروی اربعین گفت: بسیاری از مناسک مذهبی که حالت جمعی دارد، یک کنش اجتماعی نیز محسوب میشود. یعنی وقتی افراد از ملتها و فرهنگهای مختلف کنار هم قرار میگیرند، شاهد یک اتحاد بین ملل اسلامی با هدف مشخص از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی از نظر جهانی هستیم.
این جامعهشناس ادامه داد: مراسم پیادهروی اربعین و حج از این دست مناسک مذهبی هستند، که باعث قوت قلب انسان شده و کمک میکند تا انسان در بُعد اجتماعی ابعاد نگاه اش را جهانیتر کند. یکی از دستاوردهای اجتماعی اربعین افزایش قدرت تحلیل و ارتباطات است. در واقع، اربعین یک کلاس درس برای انتقال ارزشها، هنجارهای اجتماعی و دینی به نسلهای بعد است.