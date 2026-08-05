باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد رضا صالحی رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مقاومت میکروبی سبب ایجاد اختلال جدی و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر بیماران و نظام سلامت کشور می‌شود.

به گفته وی عوارض مصرف آنتی بیوتیک‌ها می‌تواند سبب بروز ضایعات پوستی و نارسایی های کلیوی و کبدی در بیماران شود.

صالحی ادامه داد: در حال حاضر تجویز و سوء مصرف آنتی بیوتیک‌ها سلامت افراد را به خطر می‌اندازد. مقاومت میکروبی به عنوان یک موضوع جدی در دنیا و حتی کشورمان مطرح شده است.