رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مقاومت میکروبی و مصرف بالای آنتی بیوتیک سبب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر بیماران و نظام سلامت کشور خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد رضا صالحی رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مقاومت میکروبی سبب ایجاد اختلال جدی و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر بیماران و نظام سلامت کشور می‌شود. 

به گفته وی عوارض مصرف آنتی بیوتیک‌ها می‌تواند سبب بروز ضایعات پوستی و نارسایی های کلیوی و کبدی در بیماران شود. 

صالحی ادامه داد: در حال حاضر تجویز و سوء مصرف آنتی بیوتیک‌ها سلامت افراد را به خطر می‌اندازد. مقاومت میکروبی به عنوان یک موضوع جدی در دنیا و حتی کشورمان مطرح شده است.

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برچسب ها: مقاومت میکروبی ، هزینه سلامت
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