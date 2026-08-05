شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از اجتماع با شکوه مردم انقلابی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ولایی و با صلابت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی با حضور پرشور خود بار دیگر با رهبرعظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. این مراسم با حضور حجت الاسلام والمسلمین گلدوست امام جمعه محترم شهرستان، جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی شهرستان و عوامل تحت امر در این مراسم حماسی برگزار شد.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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