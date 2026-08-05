شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از اجتماع با شکوه مردم انقلابی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ولایی و با صلابت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی با حضور پرشور خود بار دیگر با رهبرعظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. این مراسم با حضور حجت الاسلام والمسلمین گلدوست امام جمعه محترم شهرستان، جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی شهرستان و عوامل تحت امر در این مراسم حماسی برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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تجمع حماسی شبانه هریس در شب های مقاومت

تجمع حماسی شبانه هریس در شب های مقاومت

تجمع حماسی شبانه هریس در شب های مقاومت

گزارش تصویری از تجمع حماسی شبانه هریس در شب های مقاومت

گزارش تصویری از تجمع حماسی شبانه هریس در شب های مقاومت

گزارش تصویری از تجمع حماسی شبانه هریس در شب های مقاومت

گزارش تصویری از تجمع حماسی شبانه هریس در شب های مقاومت

گزارش تصویری از تجمع حماسی شبانه هریس در شب های مقاومت

گزارش تصویری از تجمع حماسی شبانه هریس در شب های مقاومت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه های خبری
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