باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راه راهور فراجا از ثبت بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار خروج زائر به سمت عراق خبر داد و اعلام کرد: هم‌زمان با آغاز موج بازگشت، مرز مهران بیشترین سهم ورود زائران را به خود اختصاص داده و تاکنون ۲۴ زائر در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده و ۱۵۴ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

سردار «احمد کرمی اسد»؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر، برابر با ۲۵ تیرماه، تا پایان روز ۱۳ مرداد، حدود ۳ میلیون و ۳۱۶ هزار نفر از مرز‌های کشور به سمت کشور عراق خارج شده‌اند.

وی افزود: مرز مهران با سهم حدود ۴۴ درصدی از خروج زائران، همچنان پرترددترین مرز خروجی کشور محسوب می‌شود. همچنین در روز ۱۳ مرداد حدود ۴۰ هزار نفر از مرز‌های کشور خارج شده‌اند و بیشترین میزان خروج زائران در روز ۶ مرداد با ثبت حدود ۳۹۷ هزار نفر رقم خورده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در بخش بازگشت زائران، تاکنون حدود ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار نفر از کشور عراق وارد ایران شده‌اند. در روز ۱۳ مرداد نیز حدود ۳۴۱ هزار نفر از مرز‌های ورودی وارد کشور شده‌اند و بیشترین حجم بازگشت در روز ۹ مرداد با ثبت حدود ۳۶۲ هزار نفر به ثبت رسیده است.

سردار کرمی اسد با اشاره به وضعیت حضور زائران در کشور عراق گفت: بر اساس آخرین برآوردها، حدود ۶۰۰ هزار زائر همچنان در عراق حضور دارند.

وی درباره سهم مرز‌های ورودی اظهار کرد: مرز مهران با بیش از ۵۶ درصد، بیشترین سهم بازگشت زائران را به خود اختصاص داده است. پس از آن مرز شلمچه با ۲۴ درصد قرار دارد و سایر مرز‌ها نیز سهم باقی‌مانده تردد‌ها را پوشش می‌دهند. سهم سفر‌های هوایی نیز حدود ۲ درصد اعلام شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به داده‌های پایش تردد موبایلی گفت: در مسیر رفت، ۹۲ درصد زائران از مرز‌های زمینی و ۸ درصد از مسیر‌های هوایی وارد عراق شده‌اند. در مسیر بازگشت نیز ۹۵ درصد تردد‌ها از طریق مرز‌های زمینی و ۵ درصد از طریق مسیر هوایی انجام شده است.

وی افزود: بررسی رفتار ترافیکی زائران نشان می‌دهد در مرز مهران بیشترین حجم تردد بین ساعات ۸ تا ۱۱ صبح، در مرز شلمچه بین ساعات ۱۹ تا ۲۳ و در مرز‌های چذابه و خسروی بین ساعات ۱۷ تا ۲۲ ثبت شده است.

سردار کرمی اسد درباره وضعیت تردد در استان‌های مرزی اظهار کرد: استان‌های ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی همچنان در کانون تردد‌های اربعینی قرار دارند و تمامی ظرفیت‌های پلیس برای مدیریت ترافیک، روان‌سازی مسیر‌ها و تأمین ایمنی سفر‌ها در این استان‌ها به کار گرفته شده است.

وی ادامه داد: در استان‌های مرزی، بیشترین میزان افزایش تردد در آذربایجان غربی و کرمانشاه ثبت شده و استان‌های ایلام، کردستان و خوزستان نیز همچنان تحت پایش ویژه ترافیکی قرار دارند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت خودرو‌های مستقر در مناطق مرزی گفت: بیشترین میزان انباشت خودرو مربوط به استان ایلام با ۲۹,۷۵۱ وسیله نقلیه بوده است و روند خروج خودرو‌ها از محدوده‌های مرزی به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: در محدوده مرز‌ها تاکنون حدود یک میلیون تردد خودرو ثبت شده که بخش عمده آن مربوط به سواری و وانت بوده است. همچنین وضعیت ورود و خروج ناوگان اتوبوسی در مرز‌ها و پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود.

سردار کرمی اسد درباره وضعیت پارکینگ شهید رئیسی در مرز مهران گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۱۰,۷۳۵ دستگاه اتوبوس وارد این پارکینگ شده و ۱۰,۱۶۴ دستگاه نیز خارج شده‌اند. طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ورود ۱,۸۶۳ دستگاه و خروج ۱,۷۳۷ دستگاه اتوبوس ثبت شده است.

وی در پایان با اشاره به آخرین وضعیت سوانح رانندگی زائران اربعین خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۴ زائر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و ۱۵۴ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در موج بازگشت زائران گفت: مدیریت زمان سفر، پرهیز از خستگی و خواب‌آلودگی، رعایت سرعت مطمئنه و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، مهم‌ترین عوامل برای بازگشت ایمن زائران خواهد بود.

منبع: پلیس