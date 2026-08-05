فیلم «مرد آرام» به کارگردانی بهنوش صادقی و تهیه‌کنندگی مهدی هاشمی برنده سه جایزه از پنجمین جشنواره ایماگو ایتالیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «مرد آرام» به کارگردانی بهنوش صادقی و تهیه‌کنندگی مهدی هاشمی در مراسم اختتامیه جشنواره که شامگاه دوشنبه ۱۲ مرداد در شهر ترامو ایتالیا برگزار شد، سه جایزه بهترین کارگردانی فیلم خارجی (بهنوش صادقی)، بهترین فیلمبرداری فیلم خارجی (فرشاد محمدی) و بهترین بازیگر زن فیلم خارجی (شمیلا شیرزاد) را به دست آورد.

این اثر در بخش بهترین فیلم خارجی این رویداد در ۶ رشته بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه (مهنوش صادقی)، بازیگر مرد (مهدی هاشمی)، بازیگر زن و فیلمبرداری نامزد دریافت جایزه بود.

مدیا هاشمی آهنگساز «مرد آرام» به نمایندگی از عوامل فیلم، جوایز برندگان را دریافت کرد.

«مرد آرام» که پیش‌تر سیمرغ بلورین مشارکت و بهترین دستاورد هنری (بهنوش صادقی) را در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر کسب کرده بود، این روزها در جشنواره‌های جهانی حضور دارد و به زودی در بخش مسابقه جشنواره احمدآباد هند نیز با فیلم‌های منتخب رقابت می‌کند.

پخش بین‌المللی این درام اجتماعی را شرکت «وایت دریمز فیلم» با مدیریت مستانه مهاجر برعهده دارد.

برچسب ها: جشنواره بین المللی ، سینما ، فیلم
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