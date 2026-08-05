نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در رم دیدار کرده‌اند اما پیش‌بینی نمی‌شود که این گفت‌و‌گو‌ها به عقب‌نشینی بیشتر اشغالگران از جنوب لبنان منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در حال برگزاری دومین روز مذاکرات آتش‌بس در شهر رم، پایتخت ایتالیا هستند. اما به گفته یک مقام ارشد لبنانی، بعید است این نشست به عقب‌نشینی نظامیان اشغالگر از جنوب لبنان منجر شود، زیرا دو طرف همچنان بر سر مسئله خلع سلاح حزب‌الله اختلاف دارند.

مذاکرات روز چهارشنبه، دومین روز از دور دوم گفت‌و‌گو‌های رم و در مجموع هفتمین دور مذاکرات است؛ پنج دور قبلی در واشنگتن برگزار شده بود. هدف این گفت‌و‌گو‌ها تقویت آتش‌بس شکننده و پیشبرد چارچوبی است که در اوایل تیر امضا شد.

در نشست روز سه‌شنبه، مذاکرات در دو مسیر سیاسی و نظامی دنبال شد. یک مقام ارشد لبنانی می‌گوید که لبنان در بخش سیاسی موضع خود را درباره مرز‌ها مطرح کرد و در بخش نظامی، سازوکار اجرای توافقات امنیتی، از جمله خروج نظامیان اسرائیلی و موضوع سلاح‌های حزب‌الله بررسی شد. به گفته او، لبنان هنوز پاسخی از طرف صهیونیست درباره پایبندی به آتش‌بس دریافت نکرده است.

این مقام گفت که برای نخستین بار، هیئت اسرائیلی از این موضع خود عقب‌نشینی کرده که خلع سلاح حزب‌الله باید پیش از رسیدگی به پرونده مرزی بررسی شود.

لبنان خواستار توقف تخریب‌های گسترده و بمباران‌های رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور شده است؛ از جمله حمله هفته گذشته به اطراف قلعه تاریخی «بوفور».

زینا خضر، خبرنگار الجزیره در نبطیه گفت: «بعید است دور جدید مذاکرات به عقب‌نشینی بیشتر اسرائیل از جنوب لبنان منجر شود، زیرا مقام‌های اسرائیلی بار‌ها این موضوع را اعلام کرده‌اند». به گفته زینا خضر، بسیاری از مردم جنوب لبنان به این توافق اعتماد ندارند. 

حزب‌الله که در این مذاکرات حضور ندارد و آن را تایید نکرده، اعلام کرده از جنوب رود لیتانی عقب‌نشینی خواهد کرد، اما حاضر نیست در شمال این رودخانه، جایی که تپه علی طاهر قرار دارد، سلاح خود را تحویل دهد. 

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله تاکید کرده است که دولت لبنان باید به «امتیازدهی» به طرف صهیونیست پایان دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، دولت لبنان ، مذاکرات آتش بس
خبرهای مرتبط
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
نتانیاهو: با یا بدون توافق هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم
سازمان ملل: بیش از ۸۰۰ هزار لبنانی در حال بازگشت به خانه‌هایشان هستند
مذاکرات اسرائیل و لبنان تا پنجشنبه ادامه دارد
زخمی شدن نظامیان اسرائیلی در انفجار بمبی در جنوب لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
آخرین اخبار
ای‌بی‌سی: ذخایر کلیدی موشک‌های آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران «به شدت کاهش یافته» است
پوتین با رئیس امارات در مورد خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
گلوبال تایمز: استراتژی جدید آمریکا خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش می‌دهد
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آمریکا برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته واردات نفت از عربستان را به صفر رساند
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا:پوتین ممکن است با «تهاجم محدود» ناتو را بیازماید
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
ترامپ و بن‌سلمان درباره ایران گفت‌و‌گو می‌کنند
بلوک مقاومت: مذاکره امنیت را برای لبنان به ارمغان نیاورده است
هشدار تخلیه در نزدیکی ونکوور در پی گسترش آتش‌سوزی‌های کانادا
توافق پیشنهادی بین ایران و عمان به راحتی قابل اجرا نیست
افزایش آمادگی رژیم اسرائیل در دریای مدیترانه و دریای سرخ
انفجار مرگبار در اتوبوس مسافربری در حومه دمشق + فیلم
نیرو‌های یمنی در عملیاتی گسترده مراکز تجمع دشمن سعودی را هدف قرار دادند
ادعای سی‌ان‌ان: مذاکرات آتش‌بس لبنان سازنده بود
فشار‌ها بر وزیر جنگ آمریکا افزایش می‌یابد
هشدار سازمان ملل درباره تبدیل کوبا به غزه دوم درپی محاصره آمریکا
روسیه آمادگی خود را برای شنیدن ایده‌های حل بحران اوکراین تایید کرد
اعلام آمادگی باکو برای تامین گاز اوکراین