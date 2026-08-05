باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در حال برگزاری دومین روز مذاکرات آتشبس در شهر رم، پایتخت ایتالیا هستند. اما به گفته یک مقام ارشد لبنانی، بعید است این نشست به عقبنشینی نظامیان اشغالگر از جنوب لبنان منجر شود، زیرا دو طرف همچنان بر سر مسئله خلع سلاح حزبالله اختلاف دارند.
مذاکرات روز چهارشنبه، دومین روز از دور دوم گفتوگوهای رم و در مجموع هفتمین دور مذاکرات است؛ پنج دور قبلی در واشنگتن برگزار شده بود. هدف این گفتوگوها تقویت آتشبس شکننده و پیشبرد چارچوبی است که در اوایل تیر امضا شد.
در نشست روز سهشنبه، مذاکرات در دو مسیر سیاسی و نظامی دنبال شد. یک مقام ارشد لبنانی میگوید که لبنان در بخش سیاسی موضع خود را درباره مرزها مطرح کرد و در بخش نظامی، سازوکار اجرای توافقات امنیتی، از جمله خروج نظامیان اسرائیلی و موضوع سلاحهای حزبالله بررسی شد. به گفته او، لبنان هنوز پاسخی از طرف صهیونیست درباره پایبندی به آتشبس دریافت نکرده است.
این مقام گفت که برای نخستین بار، هیئت اسرائیلی از این موضع خود عقبنشینی کرده که خلع سلاح حزبالله باید پیش از رسیدگی به پرونده مرزی بررسی شود.
لبنان خواستار توقف تخریبهای گسترده و بمبارانهای رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور شده است؛ از جمله حمله هفته گذشته به اطراف قلعه تاریخی «بوفور».
زینا خضر، خبرنگار الجزیره در نبطیه گفت: «بعید است دور جدید مذاکرات به عقبنشینی بیشتر اسرائیل از جنوب لبنان منجر شود، زیرا مقامهای اسرائیلی بارها این موضوع را اعلام کردهاند». به گفته زینا خضر، بسیاری از مردم جنوب لبنان به این توافق اعتماد ندارند.
حزبالله که در این مذاکرات حضور ندارد و آن را تایید نکرده، اعلام کرده از جنوب رود لیتانی عقبنشینی خواهد کرد، اما حاضر نیست در شمال این رودخانه، جایی که تپه علی طاهر قرار دارد، سلاح خود را تحویل دهد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله تاکید کرده است که دولت لبنان باید به «امتیازدهی» به طرف صهیونیست پایان دهد.
منبع: الجزیره