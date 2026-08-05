در پی از سرگیری تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، یک نفر به شهادت رسیده و ۱۱ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که گفت‌و‌گو‌ها بین دولت لبنان و نمایندگان رژیم صهیونیستی در پایتخت ایتالیا ادامه دارد، این رژیم طی حمله پهپادی به شهر «تبنین» جنوب لبنان یک نفر را به شهادت رساند. گفته شده ۱۱ نفر نیز در پی این حمله مجروح شده‌اند.

خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که این پهپاد، سقف یک نمازخانه در شهر تبنین در منطقه بنت جبیل را هدف قرار داده است.

این خبرگزاری همچنین گزارش داد حمله پهپادی دیگری در مناطق جنگلی اطراف باعث آتش‌سوزی و وقوع یک انفجار شده است.

همچنین گفته شده در رویدادی جداگانه، برای حدود ۱۵ خانواده غیرنظامی که هنوز در روستای «منصوری» در جنوب لبنان باقی مانده بودند، هشدار تخلیه صادر شد و مجبور شدند منازل خود را ترک کنند.

این هشدار، نخستین هشدار تخلیه رژیم صهیونیستی در نزدیک به شش هفته گذشته بود و پس از آن رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مجددا حملات را در جنوب لبنان از سر گرفته است. 

تمامی این حملات در حالی انجام می‌شود که نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در شهر رم مشغول مذاکره پیرامون چارچوب توافق آتش‌بس بودند. هرچند به گفته یک مقام ارشد لبنانی، بعید است این نشست به عقب‌نشینی بیشتر نظامیان اشغالگر از جنوب لبنان منجر شود، زیرا دو طرف همچنان اختلاف دارند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آتش بس ، جنوب لبنان ، حمله پهپادی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
دو تیرگی در لبنان و بی غیرت و ترسو بودن دولت خائن آن
باعث بدبختی ملت غیور لبنان شده
درود بر حزب الله و غیرت آنان
ننگ و مرگ بر خائنین لبنان
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