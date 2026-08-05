طرح فروش مشارکت در تولید خودروی کوییکS از روز شنبه ۱۷ مردادماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ طرح فروش مشارکت در تولید خودروی کوییکS با استاندارد ۸۵گانه و مجهز به سیستم SBR، ویژه متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده، از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۷ مردادماه آغاز خواهد شد و تا پایان روز دوشنبه ۱۹ مردادماه ادامه دارد. این طرح در صورت تکمیل ظرفیت، زودتر از موعد مقرر به پایان خواهد رسید.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری، نسبت به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خود اقدام کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام در این طرح اعمال خواهد شد. همچنین متقاضیان نباید طی ۴۸ ماه گذشته در شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده و برای خودرو فاکتور صادر شده باشد.

برچسب ها: تولید خودرو ، فروش خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
از هم وطنان عزیز تقاضا دارم اصلا ثبت نام نکنند چراکه خودروهای فروش فوق العاده ۷ماه پیش هنوز تحویل نشده است از مسئولین هم تقاضا دارم تا ادای تعهدات قبلی اجازه فروش هیچ نوع خودروئی به سایپا ندهند تحت هر عنوانی
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
محمدجواد
۲۲:۱۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
من برج ۱۱سال۱۴۰۳حدود۲۲۵میلیون پرداخت کردم بعد برج۸هم سال۱۴۰۴دعوت نامه اومده حدود۳۰۰میلون پرداخت کردم اما تا الان هنوز از ماشین کوییک خبری نیست بعداز حدود دوسال خیلی پرویی هست که هنوز دارین مردم بیچاره سرکیسه می کنین
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
منتظر تخصیص خودرو
۲۱:۵۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
بیش از ده ماه پیش پول یه سهند s رو کامل پرداختم با وعده فروش ۹۰ روزه ولی ۹۰ روز ب زودی میشه یکسال، الانم هیچکس پاسخگو نیست،ن میشه شکایت کرد ن کسی پاسخ درستی میده. میگن اقا باید صبر کنی نوبتت بشه هنوز خیلیا جلوت هستن، و میگن چاره ای نیست، ده ماه هست ماشینمو فروختم پول ریختم به حساب این دروغگوها

حماقت محض
شما اشتباه منو تکرار نکنید
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
فروش آفتابه و لگن از هفته آینده
۰
۱۸
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