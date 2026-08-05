استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر تسریع در تکمیل قطعات باقیمانده بزرگراه زاهدان - چابهار گفت: اجرای این پروژه نباید به دلیل محدودیتهای نقدینگی متوقف شود و استان از ظرفیت‌های موجود برای تداوم عملیات اجرایی و تحقق تعهدات استفاده خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - منصور بیجار روز چهارشنبه در بازید از قطعات بزرگراهی در محور نیکشهر - چابهار با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی برخی قطعات این محور اظهار کرد: بخشی از مسیر به‌زودی زیر بار ترافیک می‌رود و تکمیل نقاط باقیمانده، از جمله تقاطع‌های مرتبط با مسیر راه‌آهن، در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به لزوم پشتیبانی از پیمانکاران افزود: دستگاه‌های مسئول باید وضعیت قراردادها، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبارات پرداختی و نیازهای مالی هر پروژه را به‌صورت دقیق احصا کنند تا منابع به‌گونه‌ای مدیریت شود که فعالیت کارکاه‌ها ادامه پیدا کند.

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: فهرست کامل پروژه‌ها شامل مبلغ قرارداد، میزان پرداخت‌ها، پیشرفت اجرا و نیازهای مالی باید ظرف دو تا سه روز آینده ارائه شود تا بر اساس اولویت، حمایت مالی از پروژه‌های فعال انجام گیرد.

بیجار اضافه کرد: حفظ روند اجرای پروژه‌های راهسازی و تکمیل کریدور شمال - جنوب از اولویت‌های دولت در سیستان و بلوچستان است و از همه ظرفیت‌های استانی و ملی برای تحقق این هدف استفاده خواهد شد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: استانداری ، ساخت بزرگراه
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