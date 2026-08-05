باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار روز چهارشنبه در بازید از قطعات بزرگراهی در محور نیکشهر - چابهار با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی برخی قطعات این محور اظهار کرد: بخشی از مسیر بهزودی زیر بار ترافیک میرود و تکمیل نقاط باقیمانده، از جمله تقاطعهای مرتبط با مسیر راهآهن، در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به لزوم پشتیبانی از پیمانکاران افزود: دستگاههای مسئول باید وضعیت قراردادها، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبارات پرداختی و نیازهای مالی هر پروژه را بهصورت دقیق احصا کنند تا منابع بهگونهای مدیریت شود که فعالیت کارکاهها ادامه پیدا کند.
استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: فهرست کامل پروژهها شامل مبلغ قرارداد، میزان پرداختها، پیشرفت اجرا و نیازهای مالی باید ظرف دو تا سه روز آینده ارائه شود تا بر اساس اولویت، حمایت مالی از پروژههای فعال انجام گیرد.
بیجار اضافه کرد: حفظ روند اجرای پروژههای راهسازی و تکمیل کریدور شمال - جنوب از اولویتهای دولت در سیستان و بلوچستان است و از همه ظرفیتهای استانی و ملی برای تحقق این هدف استفاده خواهد شد.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان